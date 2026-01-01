吃到飽怎麼吃回本？老饕分享「超強攻略」讓胃口大開，第１道別吃龍蝦、干貝

在物價高漲的時代，吃到飽餐廳成為許多人享受豐盛美食的選擇，從海鮮、肉品到甜點應有盡有，然而，Buffet一餐動輒上千元，不少人總希望能「吃回本」。先前就有網友分享自己在吃到飽餐廳的困擾，表示每次用餐不到１小時就飽了，感覺很不划算，好奇究竟該怎麼吃「才能吃得多又吃得久」。此文引發網友熱烈討論，其中一名資深饕客分享的５階段進食法更是獲得眾人大讚「專業」。

吃到飽怎麼吃回本

一名女網友在PTT論壇以「吃到飽怎麼吃得多又吃得久」為題發文，描述每當朋友邀約前往Buffet用餐時，自己總是在半小時到１小時內就感到飽足，讓她覺得不划算，因此向網友請教「吃得更多、吃得更久」的技巧，不然總覺得自己很浪費錢。

廣告 廣告

吃到飽技巧攻略

這篇貼文立即引起廣大迴響，網友們紛紛提供各種建議。有人建議「不要喝飲料、不碰澱粉」「24小時不要吃東西，開吃前２小時吃點小東西暖胃」，也有人推薦「自備梅子」或「日本節目說可以先喝黑咖啡會吃更多」，更有實用派網友直接建議「吃鮑魚龍蝦等高檔物」來提升CP值。

網友提醒重質不重量

不過也有理性的網友提出不同看法，認為「吃自己喜歡吃的心靈滿足就夠了，沒必要吃那麼撐」「重質不重量，吃太多太飽，反而不舒服本末倒置」「吃自己想吃的就好，反正回本是不可能的」。

吃到飽順序：５階段進食法

此外，還有人引用文章，在PTT分享吃到飽攻略，將整個用餐過程分成５個階段：

第１階段：先吃冷的蛋白質食物，像海鮮類或生魚片，其次是涼拌花枝，因為一般是酸甜的醬料，吃完就會胃口大爆發。

第２階段：貴的蛋白質食物，例如煎干貝、龍蝦、和牛之類。

第３階段：中階的蛋白質食物，例如爐烤牛排、煎牛排、牛小排、羊腿等等。

第４階段：挑選個人有興趣的菜色，像是炸類就吃炸蝦，燉類只吃牛肉，烤類只吃大香魚，燒臘只吃鴨肉包餅，蔬菜跟澱粉類不吃。

第５階段：高價冰品或特色甜點，例如哈根達斯、舒芙蕾。

這名網友還貼心提醒，可以穿插有蛋白質消化酵素的水果，像是鳳梨之類。湯也是能不喝就不喝、要喝就拿1勺帶點料，飲料原則上不喝，但鮮榨檸檬的話可以。



眾多網友看到這套詳細攻略後，也紛紛留言讚嘆，「內行」「專業的，已筆記」。

▲吃到飽怎麼吃更多？內行網友分享用餐順序。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

2026行事曆（115年）出爐！９個連假請假攻略，過年１招爽放16天

使用追劇網站注意！她信用卡慘遭盜刷１萬元，過來人曝背後原因與解方

羽絨外套怎麼洗？達人曝「１招」乾淨又能快速恢復蓬鬆，不必再花錢送洗

比除濕機還強！家中「１神器」可讓浴室、衣服速乾，網友實測：用了就回不去



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章