吃到飽火鍋有吃又有拿? 客自備塑膠袋打包麵.飲料

社會中心／綜合報導

有民眾到台北士林地區的一家火鍋店，竟然自備塑膠袋，偷偷打包三包麵、三份冬粉和一瓶汽水，雖然加起來的金額不高，只有70元，但這讓老闆相當無奈，自助吧讓客人吃到飽，本來利潤就不高，如果喜歡他們的食材，可以跟店家說，目前不會採取法律行動，只希望這幾位客人，別再上門了。

店家公布影片：「已經吃完了但是麵還在。」火鍋吃到飽還不夠，這三位客人，大剌剌把麵放在椅子上，結帳前偷偷打包，放進袋子裡。店家公布影片：「我的雪碧也被阿姨順手拿走了。」還自備塑膠袋，連桌上的汽水也不放過，有吃又有拿，老闆看到監視器畫面，氣炸了！

廣告 廣告

吃到飽火鍋有吃又有拿？ 客自備塑膠袋打包自助吧食材

火鍋店公告不能打包或外帶（圖／民視新聞）

業者彭先生：「我心想不對啊，剛才拿那三包麵的那個，怎麼都沒有垃圾袋，去調監視器畫面看，然後就覺得太扯了啦，我已經賣很便宜了，我賣便宜我都沒有賺錢耶，而且你們才點最便宜的，我都沒有賺到錢耶。」小本生意不好做，牆上也有寫只能內用、不能外帶，三人卻在桌下，偷偷帶走三包麵、三份冬粉，總共60元，還有一瓶汽水10塊錢，等於帶走70元的商品，三人點的都是最便宜的289元火鍋，加上自助吧吃到飽，對於業者來說，等於根本沒賺到錢。

吃到飽火鍋有吃又有拿？ 客自備塑膠袋打包自助吧食材

業者痛批太扯了（圖／民視新聞）

民眾：「不行啦我還是覺得，尊重店家比較為主。」民眾：「這樣感覺不太好，因為都吃到飽有一點誇張。」業者彭先生：「都已經是成年人了啦，為自己行為負責這樣，（要對他們採取什麼法律行動嗎），目前的話不會，因為三包麵而已，我也不跟你計較，那我是希望說下次不要再光臨就好了。」頂下火鍋店三個月，還是第一次遇到這種事，目前不會採取法律行動，只希望打包客別再上門了。

原文出處：吃到飽火鍋有吃又有拿？ 客自備塑膠袋打包自助吧食材

更多民視新聞報導

替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了

站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」

人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號

