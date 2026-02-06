吃到飽自由？尾牙抽中365張餐券 發文者：開心還難過？

台北市 / 綜合報導

吃到飽餐券，是不少尾牙抽獎時會抽到的獎項，有民眾就分享，他在尾牙時抽到了365張知名吃到飽餐券，這讓他無奈表示，怎麼可能每天都去吃。而如果折合現金來計算，這365張吃到飽餐券價值高達45萬元，有人覺得有賺到的感覺，但也有人認為，畢竟不是現金，感受上還是有差。

滿滿的螃蟹生蠔，再來份烤蝦，實現海鮮自由，一整排多樣化握壽司饕客盡情享用，到知名吃到飽餐廳，不止能品嘗多種異國料理，一年四季也能享用不同的當季美味。

有企業的尾牙摸彩送上這份幸福，不過卻讓得獎者感到好苦惱，原來這名得獎者抽中的是，一整年的知名吃到飽餐券，總共有365張。

民眾：「沒事就帶朋友去吃。」民眾：「應該就跟同事一起去吃吧。」民眾：「我會每天去吃一次。」

發文者抽中這大禮忍不住反問，怎麼可能一整年每天都去吃，這該開心還是無言。

有其他人留言分享可以賣掉換錢，也有人驚訝直呼，價值半台國產車的價格，實際試算如果餐券沒有使用期限，以價格最高的周末晚餐時段加上服務費，一共價值45萬2千多元。

民眾：「實際拿到錢，跟拿到餐券，那個我覺得感受度，也不是觀感，就感受度上，感覺還是會不一樣吧。」

民眾：「還是抽到現金，或是一些更實用的東西，會比較實在。」

民眾：「因為如果40萬現金，我可以自己去運用，假如說抽到餐券的話，我就只能拿去吃東西而已。」

企業尾牙送大禮，這一年份的餐券，是甜蜜還是吃到膩，就看這算盤如何考慮。

