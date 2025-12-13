吃到飽訂金2》為何拖到月底才退？金融業揭：延遲刷退恐藏眉角

餐飲市場競爭激烈，高檔吃到飽餐廳受歡迎。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南專題報導〕刷卡預付訂位訂金制度，近年在高檔吃到飽餐飲業愈來愈普遍，但其中涉及的「退訂金作業時間」常讓消費者霧裡看花。金融業界人士陳經理指出，多數業者以「月底結帳才能刷退」作為標準回應，但這其實很可能只是業者內部的話術，與銀行端的結帳流程無直接關聯。

陳經理說明，一般小型店家因交易量不大，常以「每月或每週1次結帳」方式與銀行對帳；但大型百貨或集團型餐飲不同，與銀行間的收單結帳幾乎天天進行，「銀行通常隔天就撥款，最晚也不會超過1週。」因此若業者聲稱線上刷訂金必須等月結帳才能退刷，「這種說法基本上合理性很低」。

他強調，從金融流程來看，消費者於線上刷卡預付訂金後，只要訂單成立，業者就能在現場核對後直接執行刷退。「銀行之間的對帳不會拖到月底。實務上，只要人到場、資料正確，業者完全可以立即刷退，與月底帳單無關。」

之所以會讓外界產生「要等月底才能退」的誤解，多半與業者的請款習慣、內部會計流程或想節省人力成本有關。部分業者採取「集中處理」模式，將訂金收入與消費金額合併於月底統一核銷，表面上說是銀行端的流程，但實際上屬於業者自身帳務的管理方式。

陳經理亦指出，若業者長期累積大量訂金尚未退款，「在資金占用上確實形同短期週轉金」，雖然法律上並未禁止，但若金額龐大，業者藉由延後退刷、延後給付，確實可能減少營運資金壓力。「銀行利息雖不一定是主因，但對大量資金的企業來說也是成本考量。」實務上刷退並不複雜，真正拖延的通常不是銀行，而是業者的內部流程。

金融業者透露吃到飽餐廳採行消費者線上預付訂金訂位，若延遲刷退，可能是業者內部會計帳務作業，與銀行端無關。(記者洪瑞琴攝)

