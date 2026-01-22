吃到飽霸主23日登興櫃！4年營收暴衝逾3倍 2026拚再開20門市
財經中心／余國棟報導
台灣精品餐飲品牌饗賓（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。饗賓集團目前已成功打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以精品與人氣雙軸定位深耕市場。展望2026年，集團預計新增15至20家門市，饗賓集團合併營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，四年內成長超過3倍，展現營收強勁動能。
饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，在營運規模方面，持續展現穩健的展店動能。
饗賓集團於2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1,155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。
秉持五大核心經營能力，饗賓集團積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，構築高效能且讓消費者安心的餐飲供應鏈，成為長期穩健成長的重要基石。目前正職同仁超過4,200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。饗賓聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東臺灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／美歐貿易戰警報解除！美股狂拉情緒反轉 日股續挫韓股創高
台股盤前／川普關稅暫緩助攻美股！台指夜盤大漲255點 台股拚開高回穩
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
AI帶動日本房市！日圓甜甜價觸及心理防線 懂它的人已經先進場
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 52則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 9 小時前 ・ 4則留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
台股還會漲嗎？散戶「螞蟻搬象」狂熱 專家提醒2要訣：人多的地方不要去
台股近期持續創新高，投資人對股市整體仍看好，但也擔心可能出現大幅回檔。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT提到，現在的台股是散戶盤，有「螞蟻搬象」的現象，看似什麼都不怕，但背後隱藏很大的風險。目前美歐的關稅戰打得如火如荼，聯準會的獨立性也存在風險，因此美股在周二開盤時恐怕會股匯債三殺。先看一個比較特別的，美國10年期公債殖利率已經來到4.25%，這意味著債......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 16則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前 ・ 13則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量 玻纖布、軍工硬扛
台股今（21）日遭遇重擊，加權指數終場大跌513.62點、收在31,246.37點，跌幅達1.61%；中小型股為主的櫃買指數亦下挫4.45點、收293.16點，跌幅1.5%。雙市合計成交金額高達8,689億元與2,368億元，合計逼近1.1兆元，雙雙再創歷史新高量。全球投資人正面對川普釋出對歐洲加徵關稅的激烈發言，加劇地緣政治緊張，引爆避險情緒升溫，美股四大指數全倒，拖累台股重挫，晶片與電子權值股首當其衝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 12 小時前 ・ 8則留言
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 105則留言
第三季淨利年增217%！「玻纖布大廠」5天飆4漲停狂漲46% 攜台玻、中釉奪強勢股王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導隨著AI浪潮帶動高階玻纖布供應吃緊，台廠相關概念股近日迎來漲勢，日東紡集團旗下的玻纖布大廠建榮，昨（20）日開盤不到10...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言