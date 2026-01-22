吃到飽霸主23日登興櫃！4年營收暴衝逾3倍 2026拚再開20門市

財經中心／余國棟報導

台灣精品餐飲品牌饗賓（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。饗賓集團目前已成功打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以精品與人氣雙軸定位深耕市場。展望2026年，集團預計新增15至20家門市，饗賓集團合併營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，四年內成長超過3倍，展現營收強勁動能。

廣告 廣告

饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，在營運規模方面，持續展現穩健的展店動能。

饗賓集團於2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1,155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

秉持五大核心經營能力，饗賓集團積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，構築高效能且讓消費者安心的餐飲供應鏈，成為長期穩健成長的重要基石。目前正職同仁超過4,200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。饗賓聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東臺灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美歐貿易戰警報解除！美股狂拉情緒反轉 日股續挫韓股創高

台股盤前／川普關稅暫緩助攻美股！台指夜盤大漲255點 台股拚開高回穩

半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭

AI帶動日本房市！日圓甜甜價觸及心理防線 懂它的人已經先進場

