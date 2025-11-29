吃到飽餐廳全體調漲！饗饗、旭集、饗食天堂同步抬價 饗賓集團還有「這些品牌」要漲

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

知名餐飲集團「饗賓」宣布，自明年元旦起，饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯以及饗食天堂等5家旗下吃到飽餐廳將調漲價格，漲幅落在3.3%到5.2%之間，大規模抬價的舉動反映餐飲成本壓力巨大。

饗賓集團宣布饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯以及饗食天堂等5家旗下自助餐品牌全面調漲。（圖／饗饗臉書、旭集臉書）

在此次的同步調漲中，屬於高端定位的饗饗、旭集以及新品牌URBAN PARADISE價格變化最有感，除了平日下午時段維持1090元不變，其他餐期全都調升100元，調整過後，假日中午、下午及晚上分別為1790元、1490元和2090元；平日中午及晚上各別為1490元和1790元，平均漲幅為5.2%，彰顯高端餐廳的成本壓力尤為明顯。

廣告 廣告

蔬食自助餐品牌果然匯的部分，撇除假日下午時段維持638元不變，其餘時段一律上調30元，調整過後，假日中午及晚上都是718元；平日中午及晚上都為638元，平均調幅為3.7%，比起高端品牌，果然匯調漲程度相對平緩。

據點數量居冠的饗食天堂則為每個餐期的價格皆調升，同樣調高30元。調整過後，假日中午、下午及晚上分別為1028元、928元及1128元；平日中午、下午及晚上分別為928元、758元及1028元，平均調幅為3.3%，為五個品牌中漲幅最小，但依然有顯著成長。

饗賓集團指出，無論是原物料、電價還是人事支出，近年各方面的成本都有階段性的上升，目前已從採購整合、流程調整等角度進行吸收，但為確保營運品質及穩定性仍需漲價。



更多FTNN新聞網報導

力挺育兒家庭！新北市「2社宅」將提高中籤率 新制12月起上路

國際豬瘟疫情升溫！西班牙隔30年再爆豬瘟 農業部急鎖進口

金曲歌王沈文程代言高齡換照政策！ 交通部：明年起滿75歲長者需每3年更新駕照

