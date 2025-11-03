吃到飽餐廳稽查專案結果出爐 漢來海港、饗麻饗辣飲品出包挨罰

食藥署聯合各地方政府衛生局執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查145家吃到飽餐廳，並抽驗229件成品及相關食材。（圖／食藥署提供）

不少人喜歡到吃到飽餐廳大啖美食，食藥署今（3）公布全台145家吃到飽餐經稽查成果，多家業者的飲料、冰品都出包！包括「漢來海港」台北天母SOGO店的蘋果醋、日式煎茶，以及「饗麻饗辣PLUS」LaLaport南港店的紅玉紅茶，都檢出腸桿菌科不符規定，各遭裁處4萬及3萬元。

因應民眾對吃到飽餐飲型態的消費需求，為加強餐飲衛生管理及保障食品安全，食藥署聯合各地方政府衛生局執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查145家吃到飽餐廳，並抽驗229件成品及相關食材，整體抽驗合格率為96.5％。

食藥署說明，抽驗現場供應飲品、冰品、沙拉等即食食品檢驗衛生標準、生鮮牛豬肉原料檢驗乙型受體素、米麵濕製品檢驗邦克列酸等，其中8件飲料、冰品未符合「食品中微生物衛生標準」，皆檢出腸桿菌科不符規定。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，腸桿菌科普遍存在於水、土壤以及腸道中，主要被用來作為監測食品衛生指標之一，如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝、保存過程可能遭受汙染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

違規業者及品項包括：「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店的紅玉紅茶台茶十八號，「漢來海港」台北天母SOGO店的蘋果醋、日式煎茶，「野村燒肉」桃園店的茉香綠茶，「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」台中一中店的無糖綠茶，屏東縣「明洞燒肉館」的冰塊，花蓮縣「赤物餐飲」的日式煎茶，以及桃園市「胖肚肚燒肉」的日式煎茶。

另外，本次查獲2家業者技術士持證比不符規定，分別是台中市鮮友火鍋中清店和太平店，各遭裁處3萬元。食藥署說明，具公司、商業或工廠登記的餐飲業者，應依規定聘用一定比例的技術士證照人員，未符合者將違反《食安法第》12條規定，可依第47條處3萬元至300萬元罰鍰。

