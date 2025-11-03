吃到飽餐廳飲料腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS都上榜

「漢來海港」也出包，2款飲料腸桿菌超標，遭台北市衛生局裁罰4萬元。（圖：食藥署提供）

食藥署今天（3日）公布114年「吃到飽餐廳」稽查專案執行成果，總共稽查145家吃到飽餐廳，抽驗合格率達96.5%，但漢來海港、饗麻饗辣PLUS、野村燒肉等知名餐廳的飲料，卻驗出腸桿菌科不合格，分別被裁罰3到4萬不等罰鍰。

衛福部食藥署執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，今天公布稽查專案結果，總計稽查145家吃到飽餐廳，抽驗229件成品及相關食材，整體抽驗合格率96.5%。經抽檢現場調製的即食食品，有6家業者檢出腸桿菌科不合格，已針對不合格業者進行裁罰，並要求限期改善。

其中，「漢來海港」台北天母SOGO店（漢來美食股份有限公司）的蘋果醋、日式煎茶（無糖）檢出腸桿菌科不合格；「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店則是紅玉紅茶台茶十八號檢出腸桿菌科不合格，依違反食安法第17條，已分別由台北市衛生局裁處新台幣4萬元。

另外，「野村燒肉」桃園店的茉香綠茶、桃園「胖肚肚燒肉」的日式煎茶、「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」台中一中店的無糖綠茶、花蓮「赤物日式燒肉」的日式煎茶都驗出腸桿菌科不合格，沒有符合「食品中微生物衛生標準」，也分別由地方衛生局裁處新台幣3萬元。

食藥署表示，腸桿菌廣泛存在於水、土壤及動物腸道中，腸桿菌數量能反映衛生品質狀況。如果數量超過標準限值，通常意味環境、器具、食材製程或儲存等衛生環境存在問題，可能導致微生物增殖。