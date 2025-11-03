「吃到飽」飲料好髒！6餐廳腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰

全台多家「吃到飽」赫赫有名的餐廳，衛生檢驗卻不合格！食藥署今（3）日公布聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有6家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等都上榜，由各縣市衛生局分別開罰。

食藥署是聯合各地方衛生局執行「114年吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查145家吃到飽餐廳，並抽驗229件成品及相關食材，整體抽驗合格率為96.5%。

廣告 廣告

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，其中有6家吃到飽業者，經抽檢現場調製的即食食品，檢出腸桿菌科不合格，而腸桿菌科普遍存在於水、土壤以及腸道中，主要被用來作為監測食品衛生指標之一，如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝、保存過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

其中，「漢來海港」台北天母SOGO店（漢來美食股份有限公司）的蘋果醋、日式煎茶（無糖）檢出腸桿菌科不合格；「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店則是紅玉紅茶台茶十八號檢出腸桿菌科不合格，依違反食安法第17條，分別已由台北市衛生局裁處新台幣4萬元。

另外，「野村燒肉」桃園店（野正光餐飲有限公司）的茉香綠茶同樣檢出腸桿菌科不合格，一樣由桃園市衛生局依違反食安法第17條，裁處3萬元。

魏任廷表示，此次稽查也發現「鮮友火鍋」的太平店、中清店，店內人員的技術士持證比不符規定，依規定要有二分之一以上持有證照，因此，各依違反食安法第12條，由台中市衛生局裁處3萬元。

魏任廷說，理想大地渡假飯店里拉餐廳（理想大地股份有限公司）則是被稽查到使用的食品用洗潔劑標示不符規定，衛生局溯源找到供應業者，依違反食安法第27條，由花蓮縣衛生局裁處來源商「速璽有限公司」3萬元。

食藥署強調，具公司、商業或工廠登記之餐飲業者，應依規定聘用一定比例之技術士證照人員，未符合者可處3萬元至300萬元罰鍰。而食品用洗潔劑之容器或外包裝應依食安法規定標示相關資訊，違反者可處3萬元至300萬元罰鍰。業者製備流程應符合衛生安全，倘供應飲冰品不符衛生標準者，經命限期改正而屆期不改正者，可處3萬元至300萬元罰鍰。

更多風傳媒報導

