吃到麥當勞「粉色生雞塊」 衛生局稽查結果曝

網友在Threads上指出，前往新竹縣新豐鄉麥當勞用餐時，吃到疑似沒有煮熟的麥克雞塊，中間肉質呈現鮮紅色，讓他食不下嚥；衛生局獲報今天（12/13）前往稽查，發現除了得來速環境有病媒蹤跡，此外均符合規範，已要求業者落實員工教育訓練。

民眾發文指控，在新豐鄉麥當勞購買雞塊，咬一口發現口感軟爛，與過往不同，沒想到卻肉塊竟呈現淡粉紅色，讓他直呼「這是麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊。」

麥當勞對此回應，「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

新竹縣衛生局稽查後表示，店家除得來速環境發現病媒蹤跡外，其餘環境衛生均符合規範，製餐流程皆依公司規定之程序進行，現場食材及產品保存溫度均符合食品良好衛生規範準則。現場除了輔導加強外場環境清潔消毒外，同時業者也應針對員工教育訓練應予落實。

衛生局指出，針對本次事件，店家說目前有僅一位顧客投訴，已於反映當下提供貴賓券以為賠償處置。

衛生局提醒食品業者，依據《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。若經命限期改正，屆時未改正者，可依同法第44條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

