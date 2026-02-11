吃到「冰的」！連鎖速食炸雞竟沒熟 網友怒投訴

炸雞根本沒熟。（圖／東森新聞）





台中一名女子到連鎖速食店，用點數兌換了一塊炸機和一杯飲料，帶回家才吃一口，就發現炸雞根本沒熟，打到店裡都不接電話，投訴衛生局至今10天也沒後續，氣得PO網說好可怕！拒吃。

炸雞裡頭，除了有熟透的雞肉，更多的是沒有炸熟的生肉，民眾一口咬下，就看見這一幕超傻眼。

當事女顧客：「我在咬了下去之後，我就發現有點不太對勁，我咬不動這個東西，然後後來就想說，裡面冰冰冷冷的，我想說我用剪刀把它剪開，才發現天哪，裡面整個都是生肉的樣子。」

事發2月1日晚間5點多，台中北區五權路的一間連鎖速食店，女子使用點數兌換了一塊炸雞和一杯飲料，領到餐後拿回家大快朵頤，卻沒想到越吃越奇怪，因為這炸雞完全咬不斷，拿剪刀剪開看才發現，裡頭的肉根本沒熟，向店家反應後卻得到這回應。

當事女顧客：「他的回覆真的很差勁，就是他就是不停的不好意思！不好意思！不好意思！他沒有告訴我說，他會去怎麼處理他的品質管制，後續要怎麼處理，然後他也沒有再跟我聯絡後續，我真的很失望。」

事發至今過了10天，生肉事件沒解決，讓女子無法接受，同時她也向衛生局檢舉。炸雞為何沒有熟，確切情況還有待調查釐清。

