吃到一半驚覺「真相」！南優賢、李濬榮挑戰台式酸菜製作 赤腳大跳洗腦節奏爆笑聲不斷

小刀率金荷娜、南優賢、李濬榮與肌肉山山共闖客家古道。客家電視提供

跨國實境綜藝《細細山路私密達》正式公開精彩預告與首集內容，製作單位找來韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、演員李濬榮，聯手台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山，組成五人「細細山路小隊」。這支跨國隊伍計畫在 10 天內連續挑戰 10 條台灣古道，展開一場體力與文化交織的磨合之旅。目前金荷娜正忙於多部影視作品的洽談，此次參與實境節目展現出截然不同的生活面貌，也讓粉絲相當驚喜。

小刀向成員們介紹客家文化。客家電視提供

渡南古道首戰告捷

首站小隊走進綠意環繞的「渡南古道」，還沒正式開走，肌肉山山就在前方領頭大喊客語：「捱做得！」這句話瞬間點燃全隊士氣，南優賢與李濬榮也立刻跟上齊聲呼喊，笑聲在山林間回盪。一路上，歌手出身的南優賢乾脆把登山路當成表演舞台，邊走邊開嗓高歌，讓原本氣喘吁吁的隊伍多了幾分輕鬆氣氛；李濬榮則不時停下腳步拍照，對台灣的山林景致滿臉驚嘆。當遇到陡坡讓大家集體累到說不出話時，金荷娜現學現賣說出客語「悿」，可愛又真實的表現反而逗得全隊笑到停不下來。

廣告 廣告

肌肉山山首次參與實境，台韓成員之間的橋樑。客家電視提供

赤腳踩酸菜狀況連連

除了古道挑戰，五人走進客家庄體驗酸菜製作更是狀況連連。成員們赤腳踩進酸菜堆，彭小刀一聲聲口令像在帶操，南優賢對這種原始的工序感到十分新奇，積極參與每個細節，李濬榮和肌肉山山則乾脆踩出節奏感。然而，玩到一半眾人突然驚覺剛剛吃到的酸菜也是這樣製作出來的，頓時現場爆笑聲不斷。這場深度的文化體驗，不僅考驗成員的體力，更在互動中拉近了台韓藝人間的距離。

細細山路小隊成員體驗腳踩酸菜的傳統製作過程。客家電視提供

小刀與肌肉山山是節目中的靈魂人物。客家電視提供

細細山路小隊即將啟程。客家電視提供



回到原文

更多鏡報報導

風田中文太爛成關鍵！黃偉晉看筆跡秒認「兇手」 揭曉《明星製作公司》最雷員工

謝謝李雅英暖捐29萬！兒福聯盟公開財報澄清：2024 年收支比達 146%

TWICE高雄開唱太幸福！子瑜媽把飯店變夜市 34分鐘花絮Sana親揭「紗瑜CP」超暖對話

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」