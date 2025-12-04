吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅

台灣食藥署近日驗出化妝品含禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號）的重大事件，問題原料流入14家業者，產品已全數下架停售。為什麼擦在臉上的化妝品，會被吸進身體裡？皮膚接觸到蘇丹紅會怎樣？毒素怎麼排出體外？

為什麼蘇丹紅擦在臉上也有事？

你可能很難想像，擦在臉上的東西，最後竟要靠肝臟來解毒。營養師陳珮淳解釋，皮膚是全身最大的吸收器官，尤其蘇丹紅是一種特別喜歡「油」的脂溶性染料，而我們的臉上正好佈滿了皮脂膜、毛囊和皮脂腺，這些全都是它最愛的入侵入口。

更驚人的是，一旦皮膚屏障受損，吸收率會瞬間提高3～10倍！你以為擦在臉上就只停留在表面，但蘇丹紅其實可能已默默穿過皮脂，進入微循環系統，最終被送到肝臟進行「拆解」，加重身體負擔。

進入體內後，蘇丹紅如何傷害你？

當蘇丹紅進入人體後，會被肝臟代謝還原成「芳香胺類化合物」。陳珮淳指出，這類物質如果代謝不掉，就會在體內作亂，導致一連串問題：

加重氧化壓力，讓皮膚暗沉、粗糙。

使身體容易感到疲倦。

降低整體新陳代謝。

讓你覺得整個人卡卡、悶悶的，提不起勁。

營養師教你「排毒3步驟」把出口打開

面對蘇丹紅風暴，陳珮淳表示，身體的解毒機制需要「過濾→分解→排出」3步驟，只要補充足夠營養素，就能有效提升排毒力，把不該留的東西清乾淨。

Step 1：過濾（撐起防護傘）

這一步就像替身體的代謝系統先擋掉一部分刺激。可以多補充富含「植物多酚」的食物如葡萄籽、紅石榴、藍莓，它們如同滅火器，能先處理外來物產生的小麻煩；另外，含有「維生素E」的堅果、酪梨，則是皮膚油脂層的守門員，能維持細胞穩定。

Step 2：分解（拆解大型垃圾）

這一步是將外來毒物拆解成可以丟棄的小分子。陳珮淳建議，多攝取維生素C能讓代謝過程更順暢；而「B群」（特別是B6、B12、葉酸）就像身體裡的小工程師，負責將外來物拆解、改造成可以被排出的版本。

Step 3：排出（打包帶走不回收）

最後一步，就是把解完毒的廢物徹底清出體外。「水溶性膳食纖維」如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維等能像凝膠一樣，把代謝物黏起來帶走，減少它們在腸道被反覆吸收。同時，補充「益生菌＋益生元」能維持腸道順暢，不讓垃圾積在體內。

陳珮淳提醒，雖然我們無法選擇外在環境，但可以選擇強化身體的能力，將不該留的東西有效排掉。從現在開始，就為身體補上「過濾→分解→排出」的關鍵營養吧！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳珮淳營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章