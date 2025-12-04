吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅
台灣食藥署近日驗出化妝品含禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號）的重大事件，問題原料流入14家業者，產品已全數下架停售。為什麼擦在臉上的化妝品，會被吸進身體裡？皮膚接觸到蘇丹紅會怎樣？毒素怎麼排出體外？
為什麼蘇丹紅擦在臉上也有事？
你可能很難想像，擦在臉上的東西，最後竟要靠肝臟來解毒。營養師陳珮淳解釋，皮膚是全身最大的吸收器官，尤其蘇丹紅是一種特別喜歡「油」的脂溶性染料，而我們的臉上正好佈滿了皮脂膜、毛囊和皮脂腺，這些全都是它最愛的入侵入口。
更驚人的是，一旦皮膚屏障受損，吸收率會瞬間提高3～10倍！你以為擦在臉上就只停留在表面，但蘇丹紅其實可能已默默穿過皮脂，進入微循環系統，最終被送到肝臟進行「拆解」，加重身體負擔。
看更多：化妝品竟有蘇丹色素！2款卸妝膏、護唇油下架回收 14家產品清查中
進入體內後，蘇丹紅如何傷害你？
當蘇丹紅進入人體後，會被肝臟代謝還原成「芳香胺類化合物」。陳珮淳指出，這類物質如果代謝不掉，就會在體內作亂，導致一連串問題：
加重氧化壓力，讓皮膚暗沉、粗糙。
使身體容易感到疲倦。
降低整體新陳代謝。
讓你覺得整個人卡卡、悶悶的，提不起勁。
看更多：15萬顆芬普尼毒蛋流竄！台中、新北流向曝 1編號快避開 擴大稽查啟動
營養師教你「排毒3步驟」把出口打開
面對蘇丹紅風暴，陳珮淳表示，身體的解毒機制需要「過濾→分解→排出」3步驟，只要補充足夠營養素，就能有效提升排毒力，把不該留的東西清乾淨。
Step 1：過濾（撐起防護傘）
這一步就像替身體的代謝系統先擋掉一部分刺激。可以多補充富含「植物多酚」的食物如葡萄籽、紅石榴、藍莓，它們如同滅火器，能先處理外來物產生的小麻煩；另外，含有「維生素E」的堅果、酪梨，則是皮膚油脂層的守門員，能維持細胞穩定。
Step 2：分解（拆解大型垃圾）
這一步是將外來毒物拆解成可以丟棄的小分子。陳珮淳建議，多攝取維生素C能讓代謝過程更順暢；而「B群」（特別是B6、B12、葉酸）就像身體裡的小工程師，負責將外來物拆解、改造成可以被排出的版本。
Step 3：排出（打包帶走不回收）
最後一步，就是把解完毒的廢物徹底清出體外。「水溶性膳食纖維」如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維等能像凝膠一樣，把代謝物黏起來帶走，減少它們在腸道被反覆吸收。同時，補充「益生菌＋益生元」能維持腸道順暢，不讓垃圾積在體內。
看更多：維生素C功效大逆轉！高濃度功效是什麼？醫揭你不知道的7大隱藏神效
陳珮淳提醒，雖然我們無法選擇外在環境，但可以選擇強化身體的能力，將不該留的東西有效排掉。從現在開始，就為身體補上「過濾→分解→排出」的關鍵營養吧！
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／陳珮淳營養師
更多健康2.0報導
麻油功效太狂了！抗發炎、緩解更年期症狀、護心 搭配3食物更厲害
吃麵包怕血糖飆？醫曝「1神物」配麵包吃，飯後血糖值竟降30%
氣溫驟降引爆慢病危機？醫示警：血壓血糖易失控 冬季保命必做4件事
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 2 天前 ・ 3
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 1
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
咖啡喝錯會出事！醫曝3習恐慣讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門
許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。他指出，最新研究顯示，女性若每天飲用1至2杯黑咖啡...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回
長輩突然神智不清、動作遲緩、沒有力氣，可能不是老化或可能失智，而是欠缺某些維生素！彰化一名60歲陳姓婦人近來一個月出現昏沉、遲緩、無力、吃不下飯等狀況，家人以為是老化或失智，但就醫檢查發現她低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變。醫師提醒，老人家突然出現神智或體力上的問題，背後有很多原因，千萬別輕易歸於失智或正常老化而延誤就醫。幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 2 天前 ・ 22
橘子白絲千萬別丟…其中竟含「這些」營養！
生活中心／翁莉婷報導橘子是家家戶戶經常食用的水果，外皮橘黃明亮，內部果肉多汁、甜中帶酸且富含維生素C。橘子生產季節主要落在冬天，從每年10月份開始一直持續到隔年1、2月，不同品種也有不同產季。營養師高敏敏日前在臉書指出食用橘子「7大好處」以及這「3類人」應少量攝取。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
IU李知恩愛用香水公開！髮香噴霧、身體乳、香水一次看，還有私下持香小秘訣
IU 是韓國公認的「國民妹妹」，以乾淨的嗓音和超強的創作實力席捲韓國樂壇！從〈Good Day〉、〈Palette〉到近年的〈Love Wins All〉，她一直都是能把每個世代都圈住的 Solo 女歌手；同時她在戲劇表現也一樣很亮眼，〈德marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
「果汁之王」百香果能提升免疫 營養師：3類人要節制
百香果因集結多種水果香氣而有「果汁之王」美譽，營養密度極高且升糖指數僅約30，是兼具美味與健康的優質水果。營養師林俐岑指出，百香果富含維生素C、膳食纖維、維生素A與鉀離子等營養素，對人體有多重健康益處，但腎臟病、糖尿病與胃部功能不佳者需謹慎攝取。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
每日1把堅果代替零食！營養師推「地中海飲食」防大腸癌
大腸癌每年罹患人數呈快速增加趨勢，採取地中海飲食模式可有效降低大腸癌風險，關鍵要素包含使用健康油脂、減少紅肉攝取、補充足夠鈣質及維持充足水分。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
胃脹氣怎麼辦？營養師教3招救急！一日「不脹氣」菜單公開：鳳梨、奇異果香蕉助排氣
脹氣怎麼辦？脹氣吃什麼？公開營養師的不脹氣菜單！脹氣發生時，我做哪些事可以減少脹氣的不舒服感？想要改善脹氣有哪些必吃的助消化、排氣的食材？營養師都吃什麼來預防脹氣？吃太多肚子脹氣怎麼辦？如何舒緩脹氣症狀？幸福熟齡 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
2026洗髮精推薦TOP 27！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢全解析
洗髮精挑選原則，5大類型頭皮一次看挑選洗髮精時，建議最好先從「頭皮狀態」出發，而不是髮尾受損程度。因為洗髮精主要作用位置在頭皮，一旦挑錯產品，很容易造成出油、搔癢、頭皮屑與掉髮等問題。頭皮類型挑選重點推薦成份應避免成份油性頭皮清爽蓬鬆、控油marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話