吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師教你吃對「6種營養」過濾、分解、代謝蘇丹紅





國內爆出化粧品含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括歐萊德、無患子生技等知名業者旗下產品，總計多達20個品項。

若不小心吃到、擦到含有蘇丹紅的產品怎麼辦？營養師提醒，若皮膚屏障受損，某些脂溶性物質確實可能透過皮膚滲入；想要代謝這些外來物質，需要足夠的營養素支持。

20項化粧品含蘇丹紅，食藥署公開完整清單

食藥署(24)日公布18項違規產品清單，有歐萊德男用養髮液、MIAU PDRN極度修護噴霧、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、無患子生技開發古寶亮澤修護潤唇膏等等。(25)日傍晚食藥署再度公布新增2項違規商品，包含孟鄉生化科技股份有限公司的：

辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷) (委託業者：恬雅生物科技有限公司)，下架及封存數量為5,698盒。

Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜(委託業者：益通泰商業有限公司)，下架及封存數量為261盒。

食藥署說明，統計至今，共涉及 20項產品(如下清單)，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。

此外，針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。



蘇丹紅為什麼可能透過皮膚吸收？

營養師陳珮淳說明，蘇丹紅屬於脂溶性偶氮染料，具有親油特性，而臉部皮膚表面含有皮脂膜、毛囊與皮脂腺，都是脂溶性物質較容易進入的部位。

更驚人的是，一旦皮膚屏障受損，吸收率會瞬間提高3～10倍！你以為擦在臉上就只停留在表面，但蘇丹紅其實可能已默默穿過皮脂，進入微循環系統，最終被送到肝臟進行「拆解」。

蘇丹紅進入體內後會發生什麼事？

若蘇丹紅滲透進皮膚並進入血液循環，會在肝臟中被代謝為「芳香胺化合物」。若無法順利排出，可能造成：

加重氧化壓力

讓皮膚暗沉、粗糙

讓身體容易疲倦

降低代謝

讓你覺得整個人卡、悶、沒精神

吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？3步驟助排毒

營養師陳珮淳說明，蘇丹紅這類外來物質進入體內，通常會經過「過濾 → 分解 → 排出」三階段，而這些過程都需要足夠的營養素支持。

步驟一：過濾

這一步就像替身體撐一把傘，先把外來的刺激擋掉一部分。建議攝取：

植物多酚（葡萄籽、紅石榴、藍莓等） ：多酚就像「滅火器」，能把外來物代謝時產生的小麻煩先處理掉，讓身體不要一下子被壓力淹沒。

維生素 E（堅果、酪梨）：維生素 E 喜歡待在油脂層，是皮膚和細胞外圍的「守門員」。外來物常常是親油性的，維 E 能維持油脂穩定，不讓它們亂影響身體。

步驟二：分解

這一步就像把「大型垃圾」拆成可以丟棄的小袋子。建議營養素：

維生素 C： 協助身體的代謝流程，把外來物轉成更好排出的形態，讓整個代謝過程順順走。

B 群（B6、B12、葉酸）：B 群是身體代謝的小工程師，負責「拆一拆、改一改」，讓外來物變成能丟掉的版本，避免卡在體內。

步驟三：排出

這一步就是把垃圾袋綁緊、拿出去，不讓它一直留在家裡。建議補充：

水溶性膳食纖維（燕麥、蒟蒻、菊苣纖維） ：它像凝膠一樣，會把代謝後的東西「黏起來」一起帶走，減少它們在腸道裡反覆被吸收。

益生菌＋益生元：好菌讓腸道保持順暢，不讓垃圾積在裡面；益生元是好菌的食物，讓它們更有活力。

外在環境難以完全避免，但可以透過補充以上營養素來加速外來物質的排出。若擔心接觸風險，可尋求皮膚科或專業營養師協助評估。

