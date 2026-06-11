吃到「閃兵潮」紅利？38歲金鐘視帝手握7支代言、戲約不斷 「走大運」真實心聲不藏了

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鳳小岳出席保健食品活動。鄒保祥攝

38歲鳳小岳去年以《人生清理員》奪金鐘迷你劇集最佳男主角獎，這一年來戲曰、代言不斷，完全沒中「金鐘魔咒」，尤其許多差不多年齡、類型的男星都因閃兵被逮，似乎讓鳳小岳機會更多。11日他出席保健食品活動時笑說，自己也出道多年才得獎，沒有特別覺得自己在「走大運」。

鳳小岳手握7支代言，攻佔大小銀幕，近日更參演偶像劇教母柴智屏新戲《愛上外星情人》。對於吃到「閃兵紅利」，他尷尬笑說：「這個我沒有多想，希望是因為我自己非常努力。」

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鳳小岳戲約、代言不斷。鄒保祥攝

鳳小岳形容自己在圈內也載浮多年，一度想先暫時放棄演員工作，專注於創作音樂，但獲得金鐘獎給他很大鼓勵，也想起多年前資深前輩黃秋生提點：「運氣這種事就是上上下下，要保持好平常心，不可以在上面的時候才覺得開心，或者是在低潮的時候過於傷心。」

鳳小岳坦言最近感到疲累 家族重視養生、投資健康

但鳳小岳坦言感到最近忙工作又兼顧家庭很累，有股「怎麼睡都睡不飽」的感覺。不過他們家中向來重視養生，尤其媽媽會提醒他依照節氣調整生活，因此還是會很注重健康。

鳳小岳坦言最近覺得很累。鄒保祥攝

曾合作過《人生清理員》的傅子純驟逝，享年46歲，鳳小岳感嘆：「身體健康只有在失去的時候才知道它的重要性，所以非常鼓勵大家平時就要投資自己的身體。」他也計劃安排一個深度健康檢查。

此外，即使再累，鳳小岳還是會陪伴兒子，尤其一定會唸英文繪本親子共讀，他笑說也當作是在訓練自己的口條。平常他會參加兒子學校活動，兒子也曾參與他音樂創作，親子間經常交流。

鳳小岳注重養生。鄒保祥攝



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