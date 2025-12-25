吃力了！台南11歲男童騎Ubike擦撞法拉利488 網驚：弟弟財負自由了

記者林昱孜／台南報導

11歲男童騎Ubike與法拉利發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

這下吃力了！台南市北區昨（24）日晚間發生一起車禍，11歲黃姓男童騎Ubike行經海安路、文成三路路口，左轉時與一輛超跑發生碰撞，當場連人帶車倒地；警消獲報趕抵現場，男童膝蓋、手肘破皮未送醫，不過與其發生撞擊的自小客車為法拉利488，新車價飆破2000萬，不少網友紛紛表示：「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「弟弟財負自由了」。

法拉利與Ubike發生碰撞，男童當場愣在現場。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

「昨天晚上文元國小附近，感覺蠻高級的跑車跟ubike事故」，網友在《台南大小事》社團PO文並附上現場照片，一輛紅色跑車與Ubike在海安路、文成三路路口發生碰撞，騎單車的男童發愣站在現場，等待警方進行事故處理；經查該輛跑車為法拉利488，目前雖已停產，但新車價飆破2000萬，中古車行情也落在800萬至1000萬間。

法拉利488目前雖已停產，但新車價飆破2000萬，中古車行情也落在800萬至1000萬之間。（圖／翻攝畫面）

法拉利與Ubike發生擦撞，車頭有輕微損傷。（圖／翻攝畫面）

不少網友直呼，「弟弟財負自由了」「小弟弟的老爸老媽濕了」、「吃力⋯⋯又是賠一筆不少錢」、「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」；據了解，曾男（44歲）駕駛法拉利僅前方有輕微刮傷，而黃姓男童（11歲）則膝蓋、手肘破皮，未送醫。

11歲男童與法拉利發生車禍，網驚：弟弟從小就有了奮鬥目標。（圖／翻攝畫面）

台南市警局第五分局表示，24日晚間6時許，腳踏車騎士左轉彎時，與直行汽車於海安路與文成三路路口發生交通事故，詳細肇事原因及肇責，仍由警方調查釐清中。



