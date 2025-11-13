吃北市米其林餐廳上吐下瀉疑食物中毒 衛生局採樣送檢
有民眾在網路上貼文指在米其林指南推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」用餐後上吐下瀉、發燒，疑似食物中毒。北市衛生局今天表示，接獲民眾陳情、醫院通報5人就醫後，派員查核並採樣送驗，檢驗結果約需一周到兩周出爐，若符合食品中毒標準，將依法開罰。另查獲冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失，要求業者限期改善。
有民眾在網路上貼文說，「快發瘋⋯⋯吃完米其林指南推薦餐廳，隔天居然上吐下瀉、發燒、全身酸痛。」
文中寫明，11月9日跟朋友到「老烤箱義式披薩餐酒」吃慶生餐，隔天友人先發病，接著換貼文者自己。並稱不舒服狀況「基本上不是在馬桶上，就是躺在床上。」
店家事後回覆已將相關食品檢驗，也請消毒公司消毒。
台北市衛生局今天證實，11日、12日接獲民眾陳情、醫院陸續通報5人就醫，指在本案餐廳用餐後出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，11日立即派員針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核。
衛生局說，現場採集食品檢體兩件（生火腿）、手部檢體兩件，以及沙拉與提拉米蘇夾子檢體各一件，檢驗結果約需一周到兩周出爐，後續將針對檢驗結果綜合研判，如符合《食品中毒病因物質及原因食品判明標準》判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
衛生局表示，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失，以及未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，已責令業者於19日前改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法開罰。
（責任主編：莊儱宇）
