吃半輩子沒看過薑母鴨賣白飯！連老闆都發誓「全台沒半間」 老饕5字曝原因

天氣逐漸轉涼，越來越有冬天的感覺，「薑母鴨」以老薑、麻油及米酒為主要基底燉煮鴨肉，不少人會選擇吃它來暖身、進補。不過，你有發現嗎？薑母鴨店很少看到賣「白飯」這項主食，有網友就好奇在threads上提問，釣出老饕解答。

薑母鴨沒賣白飯？連老闆都發誓「全台沒半間」

該名網友發文表示，聽薑母鴨店的老闆說，全台薑母鴨沒有一間有賣「白飯」的，老闆甚至還發誓，讓他忍不住笑出來，便好奇詢問「好想知道全台有沒有賣白飯的薑母鴨喔？」

話題掀起共鳴 網友驚呼：真的沒遇過白飯

問題一出，立刻引發網友共鳴，許多人紛紛直呼，「對欸！身為飯控現在才發現這個謎」、「都是麵線吧？」、「我還沒遇過白飯的！有白飯的應該很下飯哦！」、「我們家附近的也沒有，不過他們說可以自己帶白飯去吃」、「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」、「我前兩天吃薑母鴨就一直想配飯」。

老饕揭原因：「利益最大化」才合理

另還有內行分析指出「利益最大化」一切就合理了，「麻油麵線跟你收40元你能接受，白飯跟你收40元，肯定上新聞…」且薑母鴨只有在冬天才會開，若是賣單價相對低，又容易有飽足感的白飯，獲利甚低，加上白飯需洗米、煮飯、保溫，管理難度與浪費風險較高，相較之下，店家更傾向用冬粉、麵線等副料代替。



