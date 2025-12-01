吃南部喜宴嚇到！ 第1道上龍蝦鍋 網友：裝聾裝瞎

有民眾南下參加喜宴，第一道菜就端上龍蝦鮑魚海鮮火鍋。（圖／Threads@wu_mo_xx授權提供）





有民眾南下參加喜宴，第一道菜就端上龍蝦鮑魚海鮮火鍋，烏魚子更是整塊上桌，讓他直呼真的被嚇到。分享到網路後引發熱議，而這場喜宴是由內門總舖師阿隆師承辦，他表示與新人前後討論五個月，菜色主軸就是要澎派浮誇，第一道以海鮮火鍋代替冷盤，最後兩道甜品則設計成讓賓客帶走的伴手禮，希望整場婚宴賓主盡歡。

內門阿隆師執行長阿翔表示，與新人討論了將近五個月，就是希望用更大氣、更浮誇的方式，讓所有嘉賓吃得開心、有面子。

依照這個主軸，十道菜每一道都追求好吃又好看。其中「子孫滿堂、金銀滿袋」這道菜，使用每塊重4兩的烏魚子，只切一半不切片，賓客用竹籤吃，宛如烏魚子枝仔冰。其他像紅蟳米糕、魚翅羹等，也都讓賓客直呼吃到賺到。而第一道不是一般常見的冷盤，而是龍蝦火鍋，也有人解讀成寓意新人婚後「裝聾裝瞎」，現場民眾笑說諧音說得通。

民眾表示，這樣的菜色非常有排場，看到澎派程度也會忍不住思考紅包得包多少，「最少也要包一兩萬元吧」。這場宴席一桌18000元，共27桌，每道菜都是經典大菜。最後兩道甜品更加講究，包括一大桶冰淇淋、水果塔還有現烤布丁，都是主家準備讓賓客帶走的伴手禮。

南部辦桌以豐盛出名，這場婚宴不只讓賓客吃飽吃巧，還能帶伴手禮回家，真正做到賓主盡歡。

