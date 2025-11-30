吃口香糖也有害？專家曝暗藏塑膠微粒風險 6大影響一次看

由於科技發展，塑膠微粒充斥在我們生活周遭，不僅環境受到汙染，對人體健康也有害。營養師高敏敏指出，口香糖含有咀嚼基劑以及增塑劑（軟化劑）等成分，研究顯示，一克口香糖平均釋放100～600個塑膠微粒，所有的塑膠微粒幾乎都是在咀嚼的「前8分鐘內」釋放出來，塑膠微粒可能會對身體造成發炎、降低心血管健康、影響神經與腦部等6種影響。

高敏敏在臉書粉專發文指出，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究發現，嚼口香糖也成為吃進塑膠微粒的管道之一，因為口香糖為了能夠一直嚼，需要有咀嚼基劑以及增塑劑（軟化劑）等成分，咀嚼基劑可以分天然來源如人心果樹脂；合成的就有聚乙烯、聚醋酸乙烯酯P等，「但是學者發現不管是吃天然或合成膠體的口香糖，都會釋出相同量的微塑膠」。

她表示，塑膠微粒可能對身體造成6種影響，分別為引發全身性發炎、影響心血管健康、破壞腸道健康、干擾內分泌系統、影響神經與腦部、刺激呼吸道。

高敏敏提醒，日常生活不可能做到零塑膠，但我們可以「降低累積速度」，首先是減少長時間嚼口香糖，偶爾嚼一下沒問題，盡量不要變成每天且嚼很久的習慣；其次為熱食、熱湯、熱飲不要裝在塑膠容器，減少塑化物釋出風險；最後則是少吃超加工食品，多選擇原型食物，外食時避免高溫塑膠接觸來源。

