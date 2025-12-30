吃台灣米捧中共大腿？後備軍人群組淪「統戰傳聲筒」 後指部：爭議人員已退群

針對此一爭議，全動署後備指揮部於今上午緊急做出回應。（翻攝自林秉宥臉書）

在中共東部戰區昨（29日）無預警宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於今（30日）清晨持續向台灣北部海域射擊實彈、進行武力威嚇的敏感時刻，國內竟傳出負責凝聚全民國防共識的後備幹部群組，淪為親中言論與政治攻擊的散布地。

民進黨新北市議員林秉宥於昨晚揭露，在一個名為「內湖後備輔導中心」的LINE通訊群組中，有成員大肆轉發吹捧中共軍武的影片，內容誇稱解放軍「殲-36戰機搭載激光武器系統」，同時還夾雜大量嘲諷政府強化國防政策的言論。

根據流出的對話截圖顯示，該群組內充斥著「疑美論」與「疑賴論」，有人挪用反綠粉專的圖文，揶揄總統賴清德提出的1.25兆國防預算，甚至跟進在野黨立場開嗆民進黨是「獨裁黨」，並揶揄大罷免潮的失敗。

林秉宥對此感嘆，台灣人確實應該感到警覺，因為在標榜保家衛國的後備幹部群組裡，門關起來卻人人爭當「習盤子」的好寶寶，嚴重質疑該體系的保防工作與行政中立早已蕩然無存。

這些截圖在社群媒體曝光後，隨即引發大批網友憤慨。不少人痛批這些成員是「吃裡扒外」「領納稅人的錢卻唱衰台灣」，更有網友爆料指出，後備軍人輔導中心部分成員入會是為了躲避教召或拓展生意，聚會時常一邊喊保家衛國，一邊卻在交流赴中旅遊經驗並謾罵政府。輿論炸鍋之餘，網友紛紛要求國防部應嚴查徹辦，不應放任後備體系被敵對勢力的宣傳滲透。

針對此一爭議，全動署後備指揮部於今上午緊急做出回應。後指部說明，經查證該群組對話係由2名「非現任」輔導幹部所轉傳的不當內容，目前已立即將涉及爭議的人員移出群組並予以指正。

後指部強調，後備幹部肩負協助推動國防與凝聚戰力的重任，不論職務高低均應恪守政治中立與國家忠誠。為了防止類似情事再度發生，軍方已同步要求各級單位全面清查所屬通訊群組，將所有非輔導幹部人員全數移出，未來也將強化人員管理與督導機制，確保後備制度的紀律與純淨。

