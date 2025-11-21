吃同類、食性強！日月潭「小霸王」崛起 「惡霸」魚虎球電撈探底

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今年電撈防治「湖中惡霸」魚虎球，目前不到千尾、持續探底，南投縣政府表示，該現象雖代表近年防治有成，但也潛藏新崛起物種「皇冠三間」的隱憂，由於該魚種會吃同類，生長時還會吃下跟自己體型相仿的魚類，掠食性強猶如「小霸王」，魚虎球可能因此才會變少，未來除會電撈防治，也將觀察「皇冠三間」發展，作為未來防治參考。

縣府表示，潭區魚虎球近年在電撈防治，以及漁民、釣客捕捉下數量已有下滑，但今年數量銳減，可能與新崛起強勢物種「皇冠三間」有關，該魚種侵略性強，活動範圍廣、具領域性，在小魚階段就能吃下與之體型相仿的魚類，若一時無法吞下，還會咬在口中咀嚼不放，「走到哪、吃到哪」的習性猶如「小霸王」。

此外，「皇冠三間」生長時，也會吃下比自己體型還小的同類，侵略性非常強，一般成體會3、5隻形成小團體活動，由於食量大，飼養成本也較高，不排除是民眾飼養失去新鮮感，或不願再花錢餵養才會拿到潭區放生，有關「皇冠三間」在潭區的族群數量與影響程度，後續會再觀察，以研議相關防治措施。

