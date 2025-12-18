吃喜酒包「玩具鈔＋名片」 新人氣炸：婚宴蟑螂

吃喜酒該包多少禮金是網路經常討論的話題，一名女網友抱怨，近日家人舉辦婚宴，有位男方親友帶了2名陌生人一同前往，其中2包紅包裡面只有200及600元現金，還附上玩具鈔和保險業務的名片，讓新人超傻眼，全家氣得大罵「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」一票網友也酸爆，「真的是刷新三觀、大開眼界了。」

一名網友昨（17日）在Threads發文表示，日前家人舉辦婚宴，男方朋友帶了2位陌生人一同出席，沒想到3人都在紅包裡放了玩具鈔，其中一包裡面還有保險業務的名片，原PO怒批，「就問這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片，還義正嚴詞說自己是去祝福的。沒錢沒關係，不需要這樣羞辱人。」

原PO上傳照片，禮金簿上註明3人的紅包金額，其中一包有3200元現金加100元玩具鈔，另外2包分別為600元現金加2000元玩具鈔，以及200元現金加1000元玩具鈔。

新人在IG限動發文抱怨，「我真沒跟大家開玩笑，是認真生氣，覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物。」

貼文引發討論，一票網友留言罵翻，「真的很誇張，根本是鬧事的吧，不如別來」、「包200還敢來吃喜酒喔，開眼界了」、「這真的超沒水準，可以不用再往來了。」

