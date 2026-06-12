吃堅果養生 嘉榮深入社區據點教長輩聰明吃

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【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】隨著健康意識抬頭，「每日一把堅果」成為民眾熟知的養生觀念。然而，堅果雖富含營養，若攝取不當，反而可能增加身體發炎風險。臺中榮民總醫院嘉義分院家醫部主任陳怡成前往經國健康長照C據點，向社區長者宣導如何聰明吃堅果，強調選對種類與適量攝取，才能真正吃出健康。

陳主任指出，堅果富含多元不飽和與單元不飽和脂肪酸，有助維持心臟血管健康，並含有鎂、鉀、銅、硒等多種礦物質，對身體機能調節具有正面幫助。其中，又以Omega-3（ω-3）脂肪酸最具保護效果，EPA有助抗發炎、降低血壓與血栓風險，DHA則與腦部功能及預防失智相關，而ALA則可由植物來源補充，對身體也有益處。

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▲經國長照C據點健康講座社區長輩踴躍參與。

陳主任特別提醒，雖然在杏仁、腰果、南瓜子、胡桃或開心果等堅果中富含的Omega-6有助免疫反應，但過量可能會促進慢性發炎，或加重發炎反應，導致口腔潰瘍、易上火。理想的Omega-6與Omega-3「黃金比例」應為4:1，但外食族常高達16:1甚至32:1，長期下來恐影響健康。相較之下，核桃與夏威夷豆的Omega-6與Omega-3比例較佳，是較為理想的選擇。

陳怡成主任補充說到，深海魚油也是補充Omega-3的良好來源，建議選擇EPA與DHA比例約3:2、濃度達80%以上之產品，每日攝取約2公克。但特別注意，若有服用抗凝血藥物，如阿司匹靈或保栓通等，應先諮詢醫師，以免影響凝血功能。

陳主任提醒，堅果並非多多益善，「選對種類、適量攝取」才是關鍵。建議每日攝取一小把（約一個掌心大小），並搭配均衡飲食與良好生活習慣，才能達到保護心血管、降低慢性發炎的效果。坊間經常把堅果做成精緻甜點或加重調味，隱藏著高油高糖高鹽的陷阱，容易在攝取過量熱量與不良脂肪，反而增加身體負擔，應避免將加工、調味的堅果食品視為健康食品，並留意攝取量。

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▲陳怡成主任社區據點教導長輩聰明吃堅果。

此次講座社區長輩參與熱烈，榮眷王奶奶笑說，過去只知道大家都說堅果很健康，吃了很多豆塔類、各種口味的腰果，想說多補充營養素，沒想到不知不覺都吃得太多，不但發胖還引起發炎反應，不知不覺攝取過量。陳伯伯也分享說，過猶不及，以後要少量吃，還要挑對的吃，不再跟著廣告或流行盲目跟風，把健康掌握在自己手裡。

中榮嘉義分院家醫部主任陳怡成呼籲，讓健康加分透過深入社區據點辦理健康講座，不僅能將正確的醫療知識帶給長者，也建立醫療機構與社區之間更緊密的健康連結。未來將持續走入各社區據點，提供貼近民眾需求的健康促進服務，陪伴長者在地健康老化。（圖：劉芳妃翻攝）