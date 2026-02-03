吃壽司也能補財運？爭鮮四大運勢壽司、開運盲盒，壽司郎豪華蟹盒登場

（圖／品牌提供）

迎接2026馬年農曆春節，各大壽司品牌火力全開，把「開運」兩個字直接搬上餐桌。從話題十足的運勢壽司、創意冷火鍋，到澎湃外帶年節餐盒與數位互動新體驗，今年不只要吃飽，更要吃得有儀式感、吃出好兆頭。

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS率先推出期間限定「2026好運壽司菜單」，將財運、戀愛、事業、健康四大運勢化作實際可入口的壽司創意，讓消費者邊吃邊許願。主打財運的「金運滿滿海膽」，鋪上象徵金光閃閃的海膽，濃郁海味在口中爆發；象徵戀愛運的「甜甜戀愛草莓鮭」，以炙燒鮭魚搭配粉嫩草莓，鹹甜交織，粉紅泡泡直接在味蕾綻放；代表事業高升的「鮑你高升和牛燒」，將和牛、鮑魚與烏魚子碎層層堆疊，視覺與寓意同步拉滿；至於象徵平安健康的「一帆風順鮭蝦配」，以稻荷壽司為基底，鋪上鮭魚與蝦肉，如同滿載祝福的小船，寓意出入順遂、平安鮭來。甜點也沒缺席，「大橘大利」將多汁橘子與炙燒焦糖結合，一口咬下香甜脆口，為新年畫下吉利收尾。

廣告 廣告

除了運勢壽司，爭鮮PLUS還推出話題十足的「霧裡尋鮭圍爐鍋」，以生魚片「冷火鍋」概念打造全新圍爐體驗，頂層鋪滿鮭魚刺身與鮭魚子，顛覆傳統火鍋想像；爭鮮迴轉壽司同步推出「鮮味蝦貝麵」，以濃郁蝦味湯底搭配帆立貝與蝦仁，寒流來襲時來一碗，暖心又暖胃。

即日起至3月2日，共11款新品限時販售；2月3日起更加碼推出「好運盲盒」，每盤30元即可從迴轉台拿取，有機會抽中馬年「金箔」豪禮，讓春節聚餐多一份開箱驚喜。

（圖／品牌提供）

對於想宅家團圓的消費者，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS推出三款春節外帶餐盒，包括滿滿鮭魚刺身的「金驍豪鮮刺身」、炙燒海味香氣十足的「金駿炙燒享」，以及集結多款海鮮的「金駒鮮味享」。2/4至2/10預購期間訂購兩盒以上還加碼贈送芒果風味布丁，最高現省130元並附新年限量提袋，直接幫年夜飯加菜。

MAGiC TOUCH同步推出「一馬當鮮．年節餐盒」，匯聚鮭魚、干貝、天使紅蝦與鮑魚等豪華海味，更加碼祭出「搶鮮刮」活動，單筆消費滿1,000元即可兌換刮刮卡一張，有機會刮中最大獎3,000元餐券；定食8則與松山霞海城隍廟合作發放發財金，自2月11日起，凡於定食8消費滿600元，且至FB官方粉專的指定貼文下留言，即可獲得發財金一份。

（圖／品牌提供）

另一邊，台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動，集結限定壽司與外帶商品。其中「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」鋪滿鮭魚卵、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，層層堆疊宛如海鮮珠寶盒，為年節餐桌增添奢華亮點。

（圖／品牌提供）

壽司郎微風南山店同步導入「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」體驗，透過巨型螢幕點餐與趣味模式，提升用餐互動感；更聯名《魔物獵人 荒野》推出盲袋藥水飲料組與開運狩獵籤活動，單筆滿額還有機會抽中折價券。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！

花椒也能變奶茶？一沐日「椒麻奶茶」登場、7-11「貓福珊迪」聯名開喝

草莓甜點控必追的4家話題名店清單！大湖草莓、熊本草莓，不只好拍更要好吃！