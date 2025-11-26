即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論持續發酵，不僅讓中國祭出旅遊禁令，甚至還暫停進口日本水產品；總統賴清德日前則在臉書曬出吃壽司、味增湯的午餐照片，表態力挺日本。不過，國台辦今（26）日又有意見了！其發言人彭慶恩在例行記者會宣稱，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當，甚至崩潰喊說，賴清德言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。





針對賴清德先前在臉書貼出吃壽司、味噌湯表達力挺日本水產品一事，身為國台辦發言人的彭慶恩，今日在例行記者會稱，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當，其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。他還說，正告賴清德當局，凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。

彭慶恩又宣稱，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴幹涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。

原文出處：快新聞／吃壽司也要管？中國國台辦稱賴清德「吃媚日的飯」 崩潰喊數典忘祖

