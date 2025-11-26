吃壽司也要罵！國台辦崩潰批賴清德「吃媚日的飯」：背叛民族必遭審判

記者楊士誼／台北報導

中國國台辦發言人彭慶恩痛罵，賴清德「吃的是媚日的飯、幹的是賣台勾當，其言其行令人作嘔」。（圖／翻攝畫面）

中國祭出多項反制手段報復日本，更暫停日本水產進口。總統賴清德也發文分享自己的午餐，大啖壽司與味噌湯，更透露食材來自鹿兒島、北海道，力挺日本的意味不言而喻。國台辦發言人彭慶恩今（26）日表示，賴清德「吃的是媚日的飯、幹的是賣台勾當，其言其行令人作嘔」，更威脅稱「凡是背叛民族的罪人必遭正義審判」。

國台辦稱，高市早苗錯誤涉台言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則、嚴重破壞戰後國際秩序、嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神、嚴重傷害中國人民感情，日本應立即反思糾錯，並收回錯誤涉台言論。國台辦稱，賴清德「吃的是媚日的飯、幹的是賣台勾當，其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉」。國台辦威脅，凡是倚仗外部勢力行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。

廣告 廣告

另對於我國放寬日本水產，國台辦則稱「注意到島內民眾對民進黨當局罔顧民意，全面解禁日本相關產品的強烈質疑」，並稱民進黨當局為了一己私利，置民眾健康於不顧，充分暴露其台獨本質和「無底線媚日醜陋」。

更多三立新聞網報導

捍衛民主台灣是共同立場 賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸紅線

全文／拒絕成為「中國台灣」！賴清德提兩大行動方案：守護民主台灣

賴清德提強化戰力特別預算案 吳思瑤揭三層意義：台灣的時代使命

總統賴清德拋1.25兆國防大單！軍工股全面起飛 這幾檔點燃行情

