吃壽司新神技！他曝用「這1物」當刷子控鹹度 老饕全跪大讚：超聰明

每逢假日，迴轉壽司店總是大排長龍。不少人夾壽司沾醬時，常會不小心讓壽司整個掉進醬油碟裡，導致飯底吸滿醬油、變得鹹到難以下嚥。有網友分享一種特別的吃法，就是用「薑片當刷子」，能讓醬油均勻沾在魚片上，不僅不會沾到飯底，還能完美掌握鹹度，這種創意吃法曝光後，立刻引發網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》上貼出影片表示：「有沒有人跟我一樣，會把薑片放進芥末醬油裡？要吃壽司時，再夾起薑片輕輕刷一層。」從畫面中可見，他先將薑片放入醬油中浸泡，等要吃生魚片壽司時，再夾起薑片，輕刷魚片表面後入口。這樣吃不僅幾乎感受不到薑味，抹醬也變得相當方便。

貼文曝光後，吸引許多老饕熱議，「學起來了！每次沾醬都過量很困擾」、「你們這群人可以開個壽司學院了吧，我真的會報名」、「太聰明了，下次一定要試試」、「Threads上學到的，比上課還實用」、「感謝你讓我腦袋開竅！」不少人笑說，這吃法就像「棉花球擦優碘」一樣，甚至有人形容「就像護士幫病人擦藥」。

也有人分享自己的沾醬小撇步，有人會把生魚片夾起來先沾醬，再放回飯上；有人改用湯匙背面輕輕抹醬；還有人直接用按壓瓶「點」在生魚片上。各種創意方法，讓吃壽司不再只是味覺享受，更成為一場「巧手藝術」。

