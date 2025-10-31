吃壽司沾醬不再掉飯粒 他教1神技 4萬老饕全跪了
台灣人相當喜愛日式料理，平價的迴轉壽司更是許多老饕的愛，每到用餐時段總是一位難求，而壽司的靈魂夥伴醬油，不少人都有過不小心沾太多過鹹，或是醋飯掉進醬油碟裡的經驗，有網友就分享自己的吃法，把薑片浸泡在醬油裡後「輕刷」在魚片上，既能控制鹹度，又能抹均勻，貼文讓4萬人狂按讚。
一名網友在Threads上表示，自己在吃壽司時，會把薑片放在芥末醬油裡，要吃壽司時會夾起來刷一層，詢問有沒有人吃法跟他一樣。從PO出的影片顯示，網友把薑片浸泡在醬油中，等壽司上桌後，再把薑片夾起「輕刷」在魚片上，精準掌控壽司鹹度，也因為浸泡久了，不會吃到薑的味道。
貼文曝光後引起熱議，4萬人紛紛按讚，「這招好聰明，但看起來好像棉花球擦優碘在消毒」、「學起來了感謝，每次沾都過量很困擾」、「剛剛用過了，超級讚」、「下次試試 不然每次吃完醬油碟裡面一堆飯粒」、「怎麼以前沒想到，每次都醬油沾太多好鹹」、「學到了，這個更方便呢，我是把生魚片夾起來沾醬油，但是遇到魚卵類跟小塊肉就很不方便」。
不少人也分享，其實許多日本人也是這樣吃法，有人貼出漫畫《元祖江戶前 壽司達人與兵衛》，裡面的角色也是用薑片沾醬油抹在魚片上，讚原PO「很懂吃呢，這是日本其中一種文雅的吃壽司方法」、「很久以前去築地吃壽司時，前面的師傅也這樣教過，後來就學起來了」。
其他人也在看
高雄大海開吃 台東旗饗橙香
南台灣、東海岸海味齊發！高雄與台東30日不約而同推出年度海洋與漁產盛會，高雄市長陳其邁出席「2025大海開吃」，活動現場化身「海味推銷員」，力推港都海鮮；台東縣長饒慶鈴則宣布「旗魚季」與「臍橙節」11月接力登場，邀全台民眾共饗東海岸與南台灣的海洋滋味。中時新聞網 ・ 17 小時前
台東縣府宣布啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動 (圖)
台東縣政府30日和成功鎮公所、農漁會聯合舉行2025「旗」饗．「橙」香聯合記者會，宣布啟動成功鎮2大重要經濟作物旗魚和臍橙的年度慶典，縣長饒慶鈴（右7）出席歡迎民眾共襄盛舉。中央社 ・ 1 天前
王子昔「同框成龍」舊照遭挖 網炸鍋：人妻同樂會？
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子昔日與港星成龍的合照，只見留言區不斷湧入刺耳留言，直呼「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」。民視 ・ 13 小時前
《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」職業大盤點！術士趣味度破表根本必玩？
大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。 本文將以各職業的新牌作為出發點，搭配中立新卡評價綜合強度與趣味性，並簡單補充一下可能出現的構築概念與卡牌之間的搭配。Yahoo遊戲特別企劃 ・ 1 天前
保時捷Macan S便宜入手 台東地檢署「雙11」將拍賣
國產車價買保時捷名車？別懷疑，是真的。法務部行政執行署花蓮分署受台東地方檢察署囑託，將於11月11日上午11時舉辦「保時捷名車」拍賣會，拍賣車輛為保時捷經典車款MACAN S，歡迎有興趣的民眾到現場賞車。中天新聞網 ・ 10 小時前
攝護腺癌 男性常見癌症
攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治療。根據一一一年癌症登記報告及一一三年死因統計資料，攝護腺癌在台灣我國男性中發生率居第三位，一一一年發生人數達九○六二人，標準化發生率為每十萬人口四十一‧六人。一一三年攝護腺癌死亡人數為一八九七人，標準化死亡率每十萬人七‧八人，死亡率排名第六。攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等，非單一因素造成。而國際研究指出，尚無充分證據顯示PSA（前列腺特異抗原）檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。美國 ...台灣新生報 ・ 1 天前
屏縣扶植人聲樂團有成 台灣盃／世界盃阿卡貝拉大賽創佳績
屏東縣政府扶植的阿卡貝拉人聲樂團有成，「排灣貝拉青少年人聲樂團」、「T.K.T停看聽」等兩樂團，在2025台灣國際重唱藝術節「台灣盃／世界盃現代阿卡貝拉大賽」表現搶眼，排灣貝拉青少年人聲樂團勇奪台灣盃青年組金牌第三名、世界盃銀牌；T.K.T停看聽拿下台灣盃社會組銀牌獎。自由時報 ・ 13 小時前
王子僅認與粿粿「超過朋友界線」李怡貞：聊騷叫沒破壞家庭
前啦啦隊女神粿粿爆出婚變，遭老公范姜彥豐指控與王子婚內出軌，更聲稱握有明確證據，自嘲：「最終成了戴著綠帽的小丑」。王子事後發文道歉，強調僅是「超越朋友應有界線」，此番發言讓律師李怡貞直接怒嗆：「跟有家庭的人聊騷，叫做沒有破壞人家家庭關係喔」。中時新聞網 ・ 1 天前
竹北米糧節明起登場 邀學童當大廚比創意料理
新竹縣竹北農會米糧節明起兩天（11月1、2日）將在農會大樓廣場登場，除了多樣米食推廣體驗及「米食小學堂」，更舉辦「小小大廚師學生米食創意料理比賽」，鼓勵學童利用在地米及「三章一Q」食材發揮創意，希望大小朋友從趣味活動中，重新認識「一碗飯」背後的農業價值與農民心意。自由時報 ・ 11 小時前
粿粿偷吃王子 胡宇威曝《全明星》互動：要有分寸
【緯來新聞網】胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今（30日）出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯緯來新聞網 ・ 1 天前
止痛藥怎麼吃？食藥署曝「2疼痛」早吃較有效 濫用恐釀後遺症
「吃止痛藥會產生抗藥性嗎？」、「剛開始痛就該馬上吃藥嗎？」不少人習慣身體一有疼痛，就馬上吞服止痛藥，但止痛藥吃多了，雖然沒有抗藥性，但卻有可能出現「耐藥性」，食藥署提醒，生理痛、偏頭痛等特定情況，止痛盡早吃比較有效，但如果是輕微疼痛，可以先觀察一下。中時新聞網 ・ 22 小時前
松山—恆春復航見曙光 地方青年連署盼重啟
恆春半島觀光復航見曙光！立委徐富癸在交通部專案報告會上針對恆春機場空轉4年問題，要求交通部及觀光署加快活化腳步；地方青年更發起連署，力爭松山—恆春航線階段性復航，徐富癸表示，交通部正與華信航空洽談國內包機，近期南下確認進度，南北空中連結有望重啟，讓屏東海岸風光不再被高鐵吸走，成為國旅新起點。自由時報 ・ 12 小時前
議員爆「台中廚餘海」覆土作業再出包！疑摻石塊被退貨 市府回應了
台中爆發非洲豬瘟，廚餘問題浮上檯面，行政院長卓榮泰昨（10/30）視察文山掩埋場，市長盧秀燕現場承諾加強覆土。然而，市議員江肇國踢爆，市府連夜調派的包商送來的土充滿石頭土塊，根本不能用，質疑環保局能否依規定行事。對此，環保局主秘江明山今強調，「絕對沒有使用」粒徑比較大的土方。太報 ・ 10 小時前
修杰楷閃兵被抓！賈靜雯被挖脫口「我是天津人」公開這1事
娛樂中心／綜合報導男星修杰楷21日爆出涉「閃兵案」後認罪，並以50萬元交保，事件持續發酵。外界聚焦他與妻子賈靜雯的動向，不過賈靜雯似乎未受波及，仍在社群上分享生活日常。她日前於小紅書更新廈門工作花絮，談及品嚐當地美食的心得，被網友解讀為「靠美食調節情緒、維持好心情」。值得一提的是，近期也有中國網友挖出她年初上中國綜藝受訪的片段，賈靜雯親口提到家族背景，透露自己的祖籍來自天津，讓不少網友訝異。民視 ・ 13 小時前
有「邁邁椅」還能做瑜伽 老外帶路玩翻高雄果嶺自然公園
「高雄果嶺自然公園」已於10月10日正式開放，占地約70公頃，是全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園，市府攜手LINE TODAY原創節目「老外調查團」前進高雄全新生態樂園，夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人在公園內一日體驗玩遊戲、賞鳥野餐、做瑜伽，造訪「邁邁椅」景點，逗趣過程笑到翻！自由時報 ・ 12 小時前
基隆騎士隧道遇「長髮女鬼」嚇到腿軟 真相曝光竟是萬聖節拍片烏龍
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導基隆中山隧道日前上演驚魂一幕！本月26日晚間，一名賴姓騎士騎車經過隧道時，突然看到前方出現「黑衣長髮女鬼」，當場...FTNN新聞網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 5 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前