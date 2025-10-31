吃壽司沾醬不再掉飯粒 他教1神技 4萬老饕全跪了

台灣人相當喜愛日式料理，平價的迴轉壽司更是許多老饕的愛，每到用餐時段總是一位難求，而壽司的靈魂夥伴醬油，不少人都有過不小心沾太多過鹹，或是醋飯掉進醬油碟裡的經驗，有網友就分享自己的吃法，把薑片浸泡在醬油裡後「輕刷」在魚片上，既能控制鹹度，又能抹均勻，貼文讓4萬人狂按讚。

一名網友在Threads上表示，自己在吃壽司時，會把薑片放在芥末醬油裡，要吃壽司時會夾起來刷一層，詢問有沒有人吃法跟他一樣。從PO出的影片顯示，網友把薑片浸泡在醬油中，等壽司上桌後，再把薑片夾起「輕刷」在魚片上，精準掌控壽司鹹度，也因為浸泡久了，不會吃到薑的味道。

貼文曝光後引起熱議，4萬人紛紛按讚，「這招好聰明，但看起來好像棉花球擦優碘在消毒」、「學起來了感謝，每次沾都過量很困擾」、「剛剛用過了，超級讚」、「下次試試 不然每次吃完醬油碟裡面一堆飯粒」、「怎麼以前沒想到，每次都醬油沾太多好鹹」、「學到了，這個更方便呢，我是把生魚片夾起來沾醬油，但是遇到魚卵類跟小塊肉就很不方便」。

不少人也分享，其實許多日本人也是這樣吃法，有人貼出漫畫《元祖江戶前 壽司達人與兵衛》，裡面的角色也是用薑片沾醬油抹在魚片上，讚原PO「很懂吃呢，這是日本其中一種文雅的吃壽司方法」、「很久以前去築地吃壽司時，前面的師傅也這樣教過，後來就學起來了」。

