吃壽喜燒狂瀉發燒40度！台中名店道歉：疑蛋慕斯保溫不當 自主下架停業

記者潘靚緯／台中報導

有顧客到壽喜燒餐廳用餐後，上吐下瀉、發高燒，店家推測是蛋慕斯保溫不當釀禍，向顧客道歉並賠償。（圖／翻攝自Threads @zo_ey_）

台中市西區一間新開的壽喜燒店，爆出食安問題，有3名顧客前往用餐返家後，竟出現嚴重腹瀉、發燒，體溫一度飆到40度，就醫打點滴、吃退燒藥都沒用，於是將住院照PO上網提醒到該餐廳用餐的顧客。消息傳出後，店家也在文章底下留言道歉，坦承「蛋慕斯」應該是問題來源，2月1日當天晚上約有4、5組反應用餐後身體不適，除了主動通報衛生局食安處化驗之外，承擔醫療費用及損失，除了向消費者道歉，也宣布暫時停業。

廣告 廣告

3位民眾2/1晚間到壽喜燒店用完餐，立刻上吐下瀉、發高燒到40度。（圖／翻攝自Threads @zo_ey_）

有消費者在threads上發文指出，「應該是沒有這麼巧的事齁，全程使用公用夾子，無口水接觸，且用餐前與友人都無症狀，三個人吃一樣的餐廳，三個人都發燒上吐下瀉......」引發熱議，台中市食安處獲報也立即派人前往現場稽查。

店家表示，陸續接獲有4、5組客人反應，推估應該是在2月1日晚上7點過後發生，第一時間已主動聯繫受影響的客人，初步研判問題應該出在蛋慕斯，製作流程已經很小心，可能在保存溫度有疏漏，對消費者感到非常抱歉，目前還在等待食安處化驗報告出爐，持續釐清哪裡有疏失。

店家強調，使用的雞蛋採用牧場生食級雞蛋，通過SGS檢驗，並且每日清洗氮氣瓶，並上傳回報都沒有偷工減料，在沒有100%的安全保障之前，都不會再提供蛋慕斯，並主動暫停營業進行清消，對受影響的顧客致上最深的歉意，並立即提供慰問聊表歉意。

台中市食安處獲報前往稽查，檢體送驗預計兩週結果出爐。（圖／翻攝畫面）

台中市食安處表示，有關西區某餐廳發生7人用餐，3人出現不適症狀疑似食品中毒事件，2月3號當日接獲民眾通報後，便至現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計兩週出爐。

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

更多三立新聞網報導

男吃蒸餃突被刺脖濺血！50歲男攻擊後棄母逃逸 辯「被穿外套嚇到」

挨轟20多槍成「蜂窩」！台中太平茶行白天無人 鄰居嚇：以為放鞭炮

謝典霖豪宅蓋挑高室內籃球場 風水師警告：追趕跑跳聲響影響主人氣運

出獄隔天毒駕狂鋸功德箱被逮！5個月偷遍38宮廟 離譜彰化男下場曝

