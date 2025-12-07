吃多喝多尿多＝糖尿病？醫急喊：錯了！12年前胰臟就壞了

記者施春美／台北報導

醫師林軒任表示，許多人以為，糖尿病其實在發病初期的「12 年以前」，胰臟就已開始老化磨損，產能從100% 緩慢下滑。（圖／取自錢政弘醫師的臉書）

醫師林軒任表示，許多人以為，糖尿病只有再出現「多吃、多喝、多尿」三多症狀時才需擔心，其實在發病初期的「12 年以前」，胰臟就已開始老化磨損，產能從100% 緩慢下滑，到了確診前的5年，可能只剩下 80% 的效能。此時，身體生產比平常更多的胰島素來硬撐。「因此，糖尿病初期，會觀察到胰島素數值飆高，因為這是一種瀕臨崩潰前的代償反應。」

林軒任表示，等到人最終拿到診斷書時，通常代表這座工廠已經因為長期過勞而倒閉，產能跌破50% 的臨界點，一切才終於浮上檯面。也就是，當胰島細胞被耗損一半以上時，血糖才會飆高。

隱藏的元兇：生鏽的門鎖與胰島素阻抗

林軒任說明，導致胰臟工廠過勞倒閉的關鍵，除了老化之外，還有一個叫做「胰島素阻抗」。胰島素能讓血液中的糖份進入肌肉應用，但人體有一種「脂肪細胞」，對於胰島素較不反應，很難讓血糖進入脂肪細胞，所以脂肪累積時，人體的胰島素就需瘋狂分泌，以便讓血糖進入細胞中，但如此拼命對胰臟的命令，會導致胰臟細胞過勞死。

林軒任表示，既然現代醫療如此發達，能發現疾病的端倪，若民眾如果等到有症狀再來治療已經太慢了，「而且既然過勞早在 12 年前就已經開始，就不能也不該單純依賴感覺來判斷健康，所以，應現在就阻止剩下的 50% 胰島功能繼續流失！」

