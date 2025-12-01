吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」





小心越吃越不健康！每天吃下肚的食物真的對健康有幫助嗎？醫師和營養師都表示，「1種油」食用過多反而導致癌症，可能加速「三陰性乳癌腫瘤生長」，不可不慎！

Omega-6脂肪酸加速導致乳癌？

腎臟科醫師江守山在粉專發文說明，「三陰性乳癌」之所以如此命名，是因為細胞缺乏三種標準化療標靶的受體（缺乏三種標準荷爾蒙受體及HER2蛋白，導致標靶治療選擇有限，是目前最難治療的乳癌類型之一），若食用過多「Omega-6脂肪酸」，會加速導致出現「三陰性乳癌」的風險！

廣告 廣告

江醫師指出，油炸與加工食品富含Omega-6的種子油（如大豆油）被大量使用後，人們攝取Omega-6（如魚油、亞麻仁油）遠超身體所需，人體雖需Omega-6脂肪酸，但過量攝取反而導致健康受到癌症威脅。

江醫師對同時引用威爾康奈爾醫學院研究，透過給予實驗室小鼠餵食大量「亞麻油酸」，發現其體內的FABP5蛋白含量增加，且促進三陰性乳癌腫瘤的生長，呼籲大家謹慎選擇食用油與攝取量。

「抗癌不只靠藥物」

營養師呂美寶也曾透粉專「食物的力量．呂美寶營養師」引用研究內容指出，免疫系統會被油脂所影響，外食一定可以吃到Omega-6，不怕不夠，只怕過多。至於日常攝取的Omega-6亞麻油酸，如大豆沙拉油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油，都含有較高比例：「真正有效的抗癌策略，不只是靠藥物，也可能藏在你每天吃的那一匙油裡」！

健康用油4原則

呂美寶營養師分享「健康用油4原則」：

1. 家中少用Omega-6為主的植物油。

2. 增加Omega-3脂肪酸攝取，例如小型深海魚、深海魚油、海藻油、亞麻籽油，幫助身體抗發炎。

3. 少吃Omega-6含量較高的加工與油炸食物。

4. 癌症患者可在專家指導下，檢測體內脂肪酸比例，調整油脂攝取來源。

「飲食與癌症的關連」一直備受醫界重視，醫師和營養師也都呼籲大家，除了食物的選擇，也要慎選食用油，一起守護身體健康。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

