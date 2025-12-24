吃大餐不會立刻變胖！專家揭「1行為」才是主因

生活中心／林依蓉報導

歲末年終聚餐頻繁，很多人在大吃大喝後發現體重明顯增加，總覺得是因為那些高熱量的美食導致。不過，在倫敦開設減肥診所的英國肥胖症醫師、內分泌與糖尿病諮詢顧問喬瑟夫（Franklin Joseph）卻有不同看法，他指出「食物熱量」其實不是變胖的直接主因，反而是過節時長時間的久坐，或是躺在床上無所事事，這種作息才是讓脂肪加速堆積的「真正禍首」。





歲末年終聚餐變多，體重也跟著飆升，許多人總認為高熱量的美食是導致肥胖的罪魁禍首。然而，在倫敦開設減肥診所的英國肥胖症醫師、內分泌與糖尿病諮詢顧問喬瑟夫（Franklin Joseph）指出，短時間的大吃大喝並不會讓人馬上變胖，真正的元凶其實是「久坐不動」。他表示「長時間坐著，包括看電視、社交互動、乘車旅行、躺在沙發上，這些對於體重的影響遠大於食物本身，久坐會導致身體處理血糖和脂肪的效率降低，讓攝入的食物被轉化為脂肪而非能量消耗」。此外，久坐也會擾亂身體的食慾控制，讓人因為「無聊」而不是因為「肚子餓」想吃東西，導致在不知不覺中吃進更多零食。





喬瑟夫建議，聚餐變多時不必刻意不吃飯或嚴格節食，真正該做的是讓身體「保持活動」。他表示不必進行激烈的運動，只要在吃飽飯後散步一下、幫忙收拾餐桌，或是定時站起來做伸展運動，即使是輕微的活動都有助於控制體重。喬瑟夫也提醒，過節後如果發現體重變重，通常是身體存了太多水，而非真的長了脂肪。只要趕快恢復正常生活、多起身走動，就能享受美食又不留負擔。





原文出處：年節聚餐暴肥凶手竟不是美食？專家點名「這1行為」才是體重飆升關鍵！

