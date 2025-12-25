吃太多好後悔？專家推「餐後喝這4種飲品」補救 咖啡選錯沒效果

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

偶爾聚餐或一不小心吃多了，心裡難免感到壓力。若能透過正確選擇飲品，協助調整餐後代謝、減少身體負擔，相信對維持健康狀態會更有幫助。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」分享，只要掌握原則，餐後選對飲品，也能成為支持體脂管理與代謝平衡的小幫手。

吃太多 餐後飲用4種飲品

在攝取較多餐點後，常會擔心糖分與油脂被身體大量吸收。此時若能選擇有助於調節糖脂吸收、支持代謝運作的飲品，有助降低身體累積負擔。不過，若飲品本身含糖量、脂肪或熱量過高，反而可能適得其反，因此「選擇內容單純、無額外添加」相當重要。

1、咖啡

咖啡中含有多酚類成分「綠原酸」以及「咖啡因」。

．綠原酸被認為有助於調整中性脂肪的累積

．咖啡因則可促進能量消耗，支持身體代謝運作

餐後適量飲用咖啡，有助於餐後的代謝調整。建議淺焙、手沖式咖啡的綠原酸含量較高，若希望發揮較佳效果，可從沖煮方式著手。

2、南非國寶茶

南非國寶茶含有一種名為「Aspalathin（阿斯巴拉汀）」的成分，被研究指出有助於維持餐後血糖穩定。

餐後若血糖波動過大，容易刺激胰島素分泌，進而影響體脂調節。選擇國寶茶，有助於溫和支持餐後生理平衡。此外，國寶茶也具有抗氧化特性，對於熟齡族群的日常保養相當加分。

3、無糖豆漿

豆漿富含植物性蛋白與「大豆皂苷」，在腸道中可協助調整糖分與脂質的吸收節奏，對體脂管理具有支持作用。

同時，豆漿也有助於促進血液循環與代謝調整，且相較牛奶脂肪含量較低，是餐後飲品的安心選擇。建議，可將豆漿加入咖啡中，製作成無糖豆漿咖啡，兼顧風味與健康。

4、烏龍茶

烏龍茶富含「烏龍茶多酚」，可協助調節飲食中脂質的分解與吸收。研究指出，白天飲用烏龍茶，對夜間的脂質代謝也可能帶來正向影響，因此特別適合在午餐或下午點心後飲用。

此外，烏龍茶同樣具有抗氧化作用，對於肌膚保養與熟齡健康皆有益處。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

