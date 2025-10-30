吃太油太甜易腹脹？醫揭「右上腹痛」 恐是膽結石警訊！
吃太油 太甜 過量的乳製品都可能會腹脹，久坐、便秘、壓力大，也會讓胃腸道變得更慢，氣體滯留導致功能性的腹脹，這類狀況多半是暫時的。如果你透過細嚼慢嚥、少吃點油炸、多走動，通常都能緩解。但如果腹脹特別出現在吃油後的右上腹，甚至可能產生疼痛，這可能是膽結石在作怪。膽囊的工作是在儲存膽汁，幫助消化油脂。如果出現結晶，就會產生所謂的膽沙或是膽結石。
成大醫院胃腸肝膽科主治醫師 謝名宗表示高危險族群包括了飲食油膩者、肥胖、快速減重者、女性在40歲以上，或者是有生產過程的人。膽結石可能會卡在我們的膽囊，或者是膽管，產生疼痛、噁心、嘔吐、黃疸、發燒等等，這就是所謂的膽囊炎，或者是膽管炎，也有可能是胰臟炎。
臺北榮總副院長李偉強教授接受TVBS資深醫藥記者蔣志偉專訪指出，膽的功能主要是儲存膽汁，那當我們吃了食物進去之後，那膽囊就會收縮，讓裡面的儲存膽汁分泌出來到12指腸裡面幫助我們的消化，所以這裡面如果我吃了大餐。應酬或者是我去吃了一些高熱量那些高油脂的東西，吃進去之後，膽囊就會強力收縮，這個時候呢，膽囊一旦收縮之後，裡面的石頭就摩擦到了，他就開始不舒服。
膽結石最常好發在中年成人身上，40歲以上是好發年齡，特別是肥胖的人。
彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師 謝偉耀表示造成膽管阻塞的原因，其實大多數還是結石跟惡性腫瘤，那少部分呢？它是自體免疫引起的，那是屬於罕見疾病的一個範圍，/ 急性的這個發作，那伴隨著右上腹痛跟發燒，這個是最典型的一個急性膽管炎，那通常是這個膽管有石頭，造成這個膽管的一個完全阻塞而形成黃疸。
臺北榮總副院長李偉強教授進一步表示，一般來這個時候很多人會覺得偶爾會悶脹的問題，這算比較輕微的，可是如果有些比較嚴重一點，他會持續的疼痛，那膽結石的疼痛，有的時候它會反射到，我們右側肩膀的後面的地方，這是一個它的特色的地方， 大部分的人跟膽結石都會相處的一、二十年，二、三十年，甚至一輩子都沒有問題， 可是少數情況下面 膽結石可能越來越大 。
如果進食後上腹容易有悶、痛、脹的情況，吃胃藥也無法改善，可能是膽結石的問題。事實上膽結石輕微的話，可能會引起膽絞痛。若過於嚴重有機會產生 急性膽囊炎或者膽管炎。
東元綜合醫院腸胃肝膽科主任 鄧堯州表示膽絞痛持續的時間可能幾分鐘到幾小時，容易在 吃完飯後 或者是半夜睡覺在上腹 或者右上腹的地方產生悶、脹、痛的情形。
中山醫學大學附設醫院肝膽腸胃科主治醫師 蘇浩俊指出臨床上常常許多病人進來診間會詢問就是他吃完東西之後，會有上腹悶痛或者是脹的問題，所以一般除了給胃藥會緩解症狀之外，也要配合著飲食跟生活的控制，譬如說少食用含有咖啡因的食物，以及排除掉一些生活中的壓力。
如果反覆的膽絞痛，加上膽結石又塞住了膽囊的話，就有可能演變成一個膽囊炎，那膽囊炎呢 如果較嚴重的情況下，有可能導致發燒，右上腹痛沒有辦法減輕，最嚴重的狀況可能會演變成一個菌血症。
成大醫院胃腸肝膽科主治醫師 謝名宗表示如果結石沒有症狀、偶然發現的，那可以先暫時追蹤。但如果出現了反覆劇烈疼痛、明顯的發炎、發燒、黃疸，合併急性的胰臟炎，就可能還是要盡早切掉我們的膽囊。
目前膽結石治療除了內科治療之外，大部分還是需要做個外科的手術，把整個膽囊做內視鏡的切除，一勞永逸。膽結石牽涉整個膽汁代謝與肝臟健康。透過簡單的腹部超音波檢查，能早期發現問題，唯有正確飲食、體重控制與規律運動，可從根本預防。
