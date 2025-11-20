吃太油害血管塞住？醫戳破「真凶是它們」 吃對油反而成保護

生活中心／倪譽瑋報導

醫師說明，食物中的精製澱粉和糖，它們刮傷血管內壁，導致壞膽固醇從刮痕中堆積，最後導致血管堵塞。（示意圖／資料照）

吃油會讓血管堵塞並不正確！減重醫師蕭捷健指出，堵塞血管的真凶不是油，它只是剛好路過，要提防的是精製澱粉和糖，它們讓血管發炎、內壁刮傷；而修復這些傷，就需要「優質的油」如橄欖油、深海魚油，前者能在血管內形成保護、後者則是能降低發炎。

血管堵塞真凶是精製澱粉、糖 飽和脂肪其實可適量吃

蕭捷健指出，坊間有說法認為「吃油會讓血管堵塞」，這其實不正確，堵塞血管的兇手不是油，而是穿著「低脂、健康」外衣的精製澱粉，油反而是「在犯罪現場被抓住的替死鬼」。其實天然飽和脂肪（如豬油、奶油）還是可以適量吃的，要小心的是「在體內偷偷搞破壞」的精製澱粉和糖。

蕭捷健說明，血管內壁如不沾鍋塗層，有保護膜讓血可順順流過，人把一整包精製澱粉和糖吃下去，這些物質宛如菜瓜布，「它們開始刮傷你的不沾鍋！你的血管內皮瞬間發炎、變得粗糙！」血管內滿是刮痕，接著壞膽固醇經過，就這麼卡上去了，最後慢慢堆積成血栓；蕭捷健直言「膽固醇不是壞蛋，它是被邀請的住戶！內皮受損，才是真正的起火點！」

如何修復受損血管？

蕭捷健表示，知道血管阻塞的凶手後，接下來便是修復，需要「修復漆」如特級初榨橄欖油、酪梨油，它們可修復被澱粉刮傷的內皮，建議煮飯時換掉大豆油，改用橄欖油；另外，還需要「滅火器」如深海魚油（Omega-3），它能降低精緻澱粉與糖造成的血管發炎。

最後，蕭捷健強調，澱粉（碳水化合物）並非只有壞處，而是要吃對時機。精製澱粉如同汽油，在運動前後吃，如同把油精準地注入跑車的油箱裡，讓肌肉修復、成長，血糖也相對穩定；如果在休息時還狂吃精製澱粉，那便是「週末把汽油倒在客廳裡」便是引起髒亂、發炎。

資料來源：減重醫師 蕭捷健

