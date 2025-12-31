吃太油「會退化肝細胞」最新研究曝：黑化變肝癌

根據麻省理工學院在國際頂尖期刊《Cell》發表的最新研究，長期攝取高脂飲食對肝臟造成的影響遠超過一般人的想像。

新陳代謝與內分泌專科醫師蔡明劼指出，這項研究追蹤長期餵食高脂飲食的小鼠，發現到了研究後期，幾乎所有小鼠都罹患肝癌，揭示飲食對肝臟代謝具有毀滅性的影響。

研究團隊發現，當肝細胞長期承受大量油脂帶來的代謝壓力時，為了避免死亡，會啟動一套逆轉程式。

這些肝細胞會停止正常的代謝與分泌功能，退化成類似幹細胞的未成熟狀態。雖然這種轉變能讓細胞在惡劣環境中存活，不易凋亡，但同時也成為癌症形成的溫床。

蔡明劼醫師解釋，當肝細胞進入這種未成熟狀態後，細胞變得極易增殖。只要發生輕微的基因突變，就可能迅速轉化為惡性腫瘤。

研究觀察到小鼠僅一年便出現肝癌病變，若以人類代謝速度推估，這相當於二十年間的慢性累積過程。研究團隊進一步比對人類肝病患者資料，發現類似的病理模式。這意味著每一口油膩飲食，都可能為二十年後的身體埋下不定時炸彈。

針對預防之道，蔡明劼醫師提出三項具體建議。

首先是採行地中海飲食，增加膳食纖維攝取，幫助吸附多餘油脂，減輕肝臟負擔。同時減少精緻糖與飽和脂肪，避免炸雞、珍奶等高脂食物，改以橄欖油、酪梨等好油取代。

控制總熱量攝取也相當重要，研究顯示適度熱量限制能啟動細胞修復機制。其次是維持規律運動，每週累積至少150分鐘有氧運動，如快走、跑步或游泳，有助燃燒肝臟囤積脂肪，改善脂肪肝。加入重量訓練可提升肌肉量與基礎代謝率，減少多餘能量轉化為脂肪堆積。

最後是定期健康檢查，建議定期進行肝臟超音波與肝功能指數檢測。脂肪肝早期多無症狀，一旦出現不適往往已為時過晚，應及早發現並介入治療。

蔡明劼醫師強調，肝臟是人體最沉默的器官，長期過量油脂、糖分及酒精都可能造成慢性損害。唯有從飲食、運動與檢查三方面落實自我管理，才能真正遠離肝病與癌變威脅。

