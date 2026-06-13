吃太鹹、久坐、蛋白質不足！營養師：早起臉腫不是喝太多水

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明明前一晚沒有暴飲暴食，隔天早上卻發現臉部明顯浮腫？營養師張馨方指出，這種情況並非飲水過量所致，而是身體正在「囤水」，並點名4項常見原因：吃太鹹、久坐不動、生理期前荷爾蒙變化，以及蛋白質攝取不足。

飲食中鈉含量過高是造成水腫的首要原因，身體會為了平衡鈉濃度而大量留住水分。（示意圖／AI生成圖）

張馨方在instagram專頁中發文表示，飲食中鈉含量過高是造成水腫的首要原因，身體會為了平衡鈉濃度而大量留住水分。她並以泡麵為例說明，一包泡麵的鈉含量即相當於每日建議攝取量的80%。

久坐不動同樣是囤水的重要因素。張馨方指出，長時間缺乏活動會導致血液循環不良，水分因此堆積於下半身，辦公族與通勤族尤其容易出現此類狀況。

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長時間缺乏活動會導致血液循環不良，水分因此堆積於下半身，辦公族與通勤族尤其容易出現此類狀況。（示意圖／AI生成圖）

此外，生理期前的荷爾蒙變化也會引發水腫。張馨方說明，黃體素在生理期前自然上升，會使身體囤積水分，這段期間體重增加的原因是水分而非脂肪。蛋白質攝取不足亦是原因之一，蛋白質有助於維持血管滲透壓，一旦攝取量不夠，水分便容易滲入組織間隙造成浮腫。

針對如何改善水腫，張馨方建議從飲食著手，補充富含鉀的食物如香蕉、酪梨、地瓜，有助於排出體內多餘的鈉；攝取足夠蛋白質，如豆漿、雞蛋、雞胸肉，可維持血管正常的滲透壓；薏仁水、冬瓜、小黃瓜等天然食材則具有輔助利尿的效果。張馨方強調，水腫並非喝水過多造成，反而應確保每日飲水充足，身體才不會因缺水而啟動囤水機制。

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