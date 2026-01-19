吃安眠藥後醒來躺在精神病院！他三度夢遊自行辦住院

一名44歲數據科學家因憂鬱症治療需服用多種藥物，失眠時會加服Zolpidem安眠藥。某次醒來後，他發現自己身在精神病院病床上，完全不記得如何到達。

Zolpidem雖常用於幫助入睡，但在少數人身上可能引起夢遊樣行為或睡中行動卻無記憶的副作用。（示意圖／Pexels）

醫護人員表示，他前晚自行走進精神科急診堅持住院，隔天又簽切結書要求出院，但他對此毫無印象。藥師洪正憲指出，他的藥物包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥物、助眠藥等。失眠時，還會再加上一顆 Zolpidem 安眠藥（如：史蒂諾斯、柔拍等）。醫師回顧病歷發現，該患者曾有兩次幾乎相同的經歷，每次都發生在服用Zolpidem的當晚，且隔天完全失憶。

為排除其他可能性，醫師進行全套檢查，結果顯示患者沒有腦部或神經疾病、沒有酒精或藥物濫用、也沒有打呼或睡眠障礙，唯一共通點就是服用了Zolpidem。最終診斷為Zolpidem誘發的複雜睡眠行為。

洪正憲說明，因藥物作用，患者在睡眠狀態中能執行複雜動作，包括開門出門、搭車、說話、寫字，甚至自行辦理住院手續，但醒來後完全不記得，也就是所謂的夢遊。停用Zolpidem後，該患者再也沒有出現這種夢遊式住院的情況。

洪正憲提醒，Zolpidem雖常用於幫助入睡，但在少數人身上可能引起夢遊樣行為或睡中行動卻無記憶的副作用，研究也曾報告過因此而意外傷害或死亡的情形。如果服用安眠藥後發生隔天完全不記得自己做過的事，應盡快回診，由醫師協助調整藥物。

