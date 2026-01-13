吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因

生活中心／游舒婷報導

一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓吃到飽後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就病逝，事後發現三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。

女子吃完大餐確診急性胰臟炎，醫師點致命原因是「高三酸甘油酯血症」。（示意圖／取自pixabay）

安南醫院副院長許秉毅在個人臉書分享一起案例，指出一名30歲的女子跟友人吃完吃到飽後，半夜突然出現劇烈上腹痛，被緊急送醫。檢查發現她罹患嚴重急性胰臟炎，病情迅速惡化，出現呼吸衰竭、腎功能下降、血鈣異常，緊急轉入加護病房並插管治療。

因為女子沒有喝酒、也沒有膽結石，許秉毅進一步詢問病史才得知，女子過去就知道自己三酸甘油脂偏高，曾服藥一段時間，但因不想長期吃藥而自行停藥。最終她在短短兩天內陷入休克，不幸離世。事後檢驗結果出爐，她的三酸甘油脂竟高達4,000多mg/dL，遠遠超出安全範圍。

高三酸甘油脂血症是什麼？

許秉毅說明，血液中的三酸甘油脂（Triglyceride, TG）濃度超過150 mg/dL，即可診斷為「高三酸甘油脂血症」，依數值高低可分為三個等級：

輕度至中度：150–499 mg/dL

嚴重：大於 500 mg/dL

極嚴重：大於等於1,000 mg/dL（急性胰臟炎風險極高）

高三酸甘油脂血症不可輕忽！併發症恐致命

許秉毅指出，長期三酸甘油脂過高，會對全身健康造成多重威脅，常見併發症包括急性胰臟炎，這也是最危險的急性併發症，可能導致胰臟壞死、多重器官衰竭，甚至死亡。再來就是心血管疾病、肝臟問題、皮膚與眼部異常或視網膜脂血症。

許秉毅強調，治療高三酸甘油脂的核心目標是預防急性胰臟炎（特別是嚴重患者）與降低所有患者的心血管風險。治療方式包括生活方式調整與藥物治療。生活方式調整方面，建議控制體重、減少糖分攝取、限制酒精、採取低脂飲食，並保持每週至少150分鐘的中等強度有氧運動。

藥物方面，可使用他汀類藥物（Statins）、纖維酸衍生物（Fibrates）、高劑量處方級魚油（Omega-3）能降低高風險族群的心血管事件，新型RNA療法如Plozasiran、Olezarsen則針對基因機轉精準降脂，目前臨床試驗已顯示良好效果。

醫師最後提醒，當三酸甘油脂超過500 mg/dL時，就不只是「調整飲食」能解決的問題，務必要盡快就醫、接受藥物治療，並按時服藥，千萬不能自行停藥，以免危及性命。

