吃完壽司「盤子到底疊不疊」？ 前員工曝最怕「這件事」：疊不疊無所謂

吃完壽司「盤子到底疊不疊」引起了熱議。（翻攝自藏壽司臉書）

吃迴轉壽司到底要不要疊盤？一名網友昨（11）日貼出把壽司盤疊起來的照片說，「曾看過有人分享壽司店員其實不喜歡客人這樣做」，該篇貼文瞬間引起熱議，有人表示，最怕的是把桌子弄得都是壽司米，也有藏壽司前員工路過說，「遇到最夢幻的就是垃圾跟廚餘分乾淨，不要每個碗都有，其他疊不疊起來無所謂」。

有網友昨日貼出2張將壽司盤疊好的照片並說，「我曾經看過有人分享藏壽司和爭鮮店員其實不喜歡客人這樣做」。該篇貼文一出後，其他民眾表示，「爭鮮我記得盤子按顏色分類會有小禮物，問就是我拿過」「不喜歡的是沒按照顏色疊吧」。

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另外，也有其他前員工說，「大家只要保持桌面正常使用過後的整潔就好，不正常的例如：剛換完的尿布丟桌上、整個桌子都是壽司米」「其實只要地板跟桌子上沒有飯粒、毛豆、飛魚卵就很感謝了」。

還有其他前員工指出，「藏壽司前員工路過，其實有保持乾淨的心就很感激了，公司規定收東西都有一套sop，一般的碟子小缽只能疊2到3個並分次投入下水道，拉麵碗、餐具、茶碗蒸碗、飲料上面的小蓋子以及其餘垃圾都是只能放在盤子上端回去，遇到最夢幻的就是垃圾跟廚餘分乾淨不要每個碗都有，其他疊不疊起來無所謂」。

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