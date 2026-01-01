吃完大餐心跳加速、胸悶想吐？ 年終「3因素」恐爆心血管急症 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

吃完一頓大餐，怎麼突然心跳加速、胸悶想吐？歲末年終正是國人聚餐旺季，如果你也有類似狀況，千萬要小心！醫師警告，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是腸胃發炎、自律神經失調，甚至於心律不整的警訊。

台北美兆診所醫師林素菁表示，無論是耶誕聚會、跨年連假，還是尾牙宴，「甜食暴增、酒精攝取過量、作息日夜顛倒」，年末三連擊正悄悄成為健康殺手。

林素菁指出，當甜食過量，可能造成胰島素震盪加上腸胃黏膜受損，尤其高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。而酒精攝取，會讓肝臟與血壓負擔加重酒精會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與多水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。

熬夜加班、應酬，林素菁說，則易自律神經錯亂、免疫力下滑，值得注意的是，剝奪睡眠時間不只影響精神，還會使身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接種而來。

林素菁強調，許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血、甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆，因此，一旦出現以下症狀，請留意必要時就醫：心跳過快（>120次/分鐘）或明顯心悸；連續性胸悶、胸痛；劇烈上腹痛、黑便、嘔吐；持續頭暈、冒冷汗、站不穩；極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食。

林素菁表示，不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復，可以在節慶空檔期間安排至少三天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

