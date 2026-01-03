吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉

彭逸珊指出，抹醬通常高油高糖，建議用酪梨取代抹醬及奶油。（示意圖／unsplash）

近年健康意識抬頭，不少民眾在早餐選擇上格外講究，希望吃得清爽又不發胖。不過，營養師彭逸珊提醒，錯誤的早餐搭配反而會出問題，她也整理出5種常見早餐地雷，看似低負擔，實際卻含糖高、蛋白質不足、飽足感低，建議民眾及早調整。

彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。

1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖

市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。

2、綜合蔬果汁：蛋白質不足

雖然富含膳食纖維、植化素，但缺乏優質蛋白質，可以配些堅果、水煮蛋或優格，補充好油與蛋白質。

3、抹醬吐司、貝果：血糖飆升組合

抹醬通常高油高糖，且缺乏優質蛋白質，可以用酪梨取代抹醬、奶油，再搭配水煮蛋或無糖豆漿補充蛋白質。

4、168斷食直接不吃早餐

如果要執行斷食，建議維持早餐、午餐進食，將原本的晚餐、宵夜列入斷食時間，減脂效果更好。

5、水果沙拉：澱粉、蛋白質不足

雖然清爽且能攝取膳食纖維，但建議搭配無糖豆漿、蛋、堅果等食物，補充蛋白質與油脂。

廣告 廣告

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈