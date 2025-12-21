吃完油膩就悶絞痛？ 「膽結石」、「膽管結石」別傻傻分不清
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
醫師，我的膽結石可不可以用內視鏡拿出來，聽說不用開刀？醫師，我都要動手術切掉膽囊了，為什麼不能順便把膽管的結石一起清一清？台北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰臨床上經常遇到民眾將「膽結石」與「膽管結石」混為一談，其實結石長的位置不同，引發的症狀、治療方式與急迫性就截然不同。
人體的膽道系統，是肝臟製造膽汁，儲存在膽囊，如同儲水槽，進食後膽囊收縮，就會將膽汁經由總膽管排至十二指腸幫助消化。
黃柏翰解釋，膽結石是指結石安靜地待在「膽囊」內，許多人可能終身沒有症狀。但當結石卡住膽囊出口時，會造成「膽囊炎」，其典型症狀為右上腹（膽囊位置）在進食油膩食物後感到悶痛或絞痛，有時伴隨發燒，主要治療以外科「腹腔鏡膽囊切除術」為主。
然而，一旦結石從膽囊掉落，卡在「總膽管」這條主要幹道上，就稱為膽管結石。會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，演變為「膽道炎」，黃柏翰提醒，這是較為兇險的急症。其典型症狀包含：發燒畏寒、右上腹痛，以及黃疸（皮膚變黃、眼睛變黃、茶色尿），若不及時處理，可能引發敗血症，危及生命。
黃柏翰說，腹腔鏡手術是處理腹腔內的「膽囊」，而內視鏡取石是從消化道內處理「膽管」，兩者位置與路徑完全不同，因此難以在膽囊手術時簡單地「順便」處理膽管結石，若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。
黃柏翰提醒，如果病患同時有膽囊結石與膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等「膽道炎」症狀時，通常會建議先做取石，目的是優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，解除敗血症的危機，等到感染控制穩定後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。
黃柏翰呼籲，預防膽結石應從日常飲食做起，應定時定量，避免暴飲暴食、別吃太過油膩的食物，並應控制膽固醇及避免長時間空腹。如此能讓膽囊適度收縮運作，膽汁較不濃稠、不易沉積，以減少膽結石的產生。若突然出現持續性的右上腹劇痛（尤其是飯後）、發燒畏寒，或是觀察到皮膚變黃、茶色尿等黃疸症狀時，這可能是膽囊炎或膽道炎的急性發作，切勿忍耐，應立即就醫。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
