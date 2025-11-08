吃完溫體牛續攤！黃仁勳快閃台南老店「莉莉水果店」

黃仁勳造訪台南「莉莉水果店」，與老闆李文雄合影。翻攝自「莉莉水果店」臉書



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（11/7）抵達台南，與台積電董事長魏哲家一起到台南永康知名的溫體牛火鍋店「劉家莊牛肉爐」享用晚餐，吃完又到人氣冰品店「莉莉水果店」外帶冰品、水果，所到之處無不被粉絲包圍，現場氣氛溫馨熱鬧。

黃仁勳這次訪台行程緊湊僅一天半，昨到台積電位於南科的晶圓十八廠參訪，也是台積電三奈米製程主要廠區，今天行程則是台積電新竹運動會，期間不忘大啖美食。

黃仁勳昨晚吃完溫體牛之後，現身位於台南中西區、1947年創業的老店「莉莉水果店」，外帶水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、蕃茄切盤、水果切盤、檸檬汁等豐盛品項，準備在登機時享用。

據悉，黃仁勳原本打算內用，但消息傳出後粉絲蜂湧而至，紛紛搶和他簽名和合照，才因此決定改外帶。

根據《自由時報》報導，老闆李文雄也驚喜不已，不僅和黃仁勳合照，也請AI教父在他近期出版新書《莉莉水果店》上面簽名，甚至想請他吃水果，但黃仁勳婉拒，送上一個印有「黃」字的大紅包，老闆感動表示「會原封不動永遠收藏紀念」。

黃仁勳造訪台南「莉莉水果店」，與老闆李文雄合影。翻攝自「莉莉水果店」臉書

