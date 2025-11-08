吃完溫體牛續攤！黃仁勳快閃台南老店「莉莉水果店」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（11/7）抵達台南，與台積電董事長魏哲家一起到台南永康知名的溫體牛火鍋店「劉家莊牛肉爐」享用晚餐，吃完又到人氣冰品店「莉莉水果店」外帶冰品、水果，所到之處無不被粉絲包圍，現場氣氛溫馨熱鬧。
黃仁勳這次訪台行程緊湊僅一天半，昨到台積電位於南科的晶圓十八廠參訪，也是台積電三奈米製程主要廠區，今天行程則是台積電新竹運動會，期間不忘大啖美食。
黃仁勳昨晚吃完溫體牛之後，現身位於台南中西區、1947年創業的老店「莉莉水果店」，外帶水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、蕃茄切盤、水果切盤、檸檬汁等豐盛品項，準備在登機時享用。
據悉，黃仁勳原本打算內用，但消息傳出後粉絲蜂湧而至，紛紛搶和他簽名和合照，才因此決定改外帶。
根據《自由時報》報導，老闆李文雄也驚喜不已，不僅和黃仁勳合照，也請AI教父在他近期出版新書《莉莉水果店》上面簽名，甚至想請他吃水果，但黃仁勳婉拒，送上一個印有「黃」字的大紅包，老闆感動表示「會原封不動永遠收藏紀念」。
更多太報報導
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山
其他人也在看
黃仁勳離開南科廠 前往劉家莊牛肉爐
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午14時20分抵達台南航空站，離開後短暫到香格里拉飯店休息，16時到台積電南科3奈米廠拜訪。據悉，台積電在內部也有架設好舞台熱烈歡...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚
黃仁勳傍晚抵台續留台南，晚間在永康「劉家莊牛肉爐」與台積電魏哲家餐敘，親民簽名到手機、酒瓶都來；台積電送上「大灣進福花生糖」與「安平永泰興蜜餞」。他再赴「莉莉冰果店」嗑番茄拼盤，這道台灣人最愛吃的夜市美食，和「遼寧夜市水果阿婆」的番茄蜜餞有異曲同工之妙。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台南晶英全新「府城茶樓」登場 推出港式早午茶吃到飽
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】蒸籠熱氣升騰、茶香四溢的港式風味現身府城！台南晶英酒店以南台灣少見的港式自互傳媒 ・ 9 小時前
黃仁勳快閃「莉莉水果店」 二代老闆揭店名源自美國緣分
輝達執行長黃仁勳快閃台灣，7日晚間在台南結束牛肉火鍋晚餐後，與隨行團隊前往老字號冰店「莉莉水果店」外帶蜜豆冰、紅豆牛奶冰、水果冰與芒果青冰與4杯檸檬汁，吸引不少民眾圍觀。黃仁勳還用莉莉二代老闆李文雄繪畫的明信片簽名送給現場圍觀民眾，同時李文雄也拿出今年自己出的書，曝光店面「莉莉」的秘密。自由時報 ・ 21 小時前
快訊／黃仁勳夜衝台南小吃城 三大夜市美食攻略一次看
黃仁勳又要逛夜市囉，外傳今天他首站將降落台南，拜訪完台積電之後，就去夜市逛逛。繼台北的寧夏夜市、饒河夜市，以及台中的逢甲夜市之後，台南的三大夜市，大東、花園、武聖可能又要在他的美食名單中建立清冊！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電運動會｜黃仁勳高喊「尚讚」 大讚員工是台灣也是世界驕傲
【記者呂承哲／新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會今（8）日在新竹縣體育場熱鬧登場，最大驚喜嘉賓是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他一上台就以中文開場：「我的台積電好朋友，你好！」並高喊「誰愛台積？」「我愛台積！」帶動全場歡呼。黃仁勳笑稱，這次是台積電董事長魏哲家特別要他「講國語」，讓現場笑聲不斷。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。原文出處：快新聞／藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩 更多民視新聞報導DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護民視影音 ・ 3 小時前
黃仁勳快閃台南現身永康名店 大方幫粉絲簽名超親切
黃仁勳快閃台南現身永康名店 大方幫粉絲簽名超親切EBC東森新聞 ・ 22 小時前
魏哲家宴請黃仁勳 大啖台南知名牛肉鍋｜#鏡新聞
輝達執行長黃仁勳昨天（11/7）在台南參訪完台積電廠區後，晚上和台積電高層共進晚餐。由董事長魏哲家親自做東，宴請知名溫體牛肉火鍋，黃仁勳也俏皮拿起肉盤對著鏡頭擺拍。隨後黃仁勳一行人上飛機前，還特地到老字號冰店。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
黃仁勳抵達台南！預計停留一天半至兩天 坦言今天沒時間去逛夜市
輝達執行長黃仁勳今（7）日下午約14時30分抵達台南機場，他身穿招牌黑色皮衣與白色長褲現身，步出機場時面帶笑容，並與現場人員揮手打招呼。黃仁勳表示，這次訪台是為了「鼓勵台積電的朋友」，他說，「業務非常台視新聞網 ・ 1 天前
粉絲搶拍！黃仁勳回老家台南 與魏哲家共進牛肉爐
先來回顧前一天晚間，黃仁勳從巴黎搭私人專機直飛台南，參訪台積電三奈米廠，傍晚和台積電董事長魏哲家在永康一間牛肉爐共進晚餐，現場同樣擠滿大批粉絲等黃仁勳簽名，他大秀台語超級親民，而黃仁勳吃完牛肉爐，沒有馬上搭機北上，而是先去知名冰品店買水果冰，也讓店家又驚又喜。 #黃仁勳#粉絲#回老家#魏哲家東森新聞影音 ・ 8 小時前
黃仁勳懂吃！衝台南「莉莉水果店」買冰 粉絲搶拍超驚喜
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捨不得離開台南！原訂快閃台南參訪台積電3奈米廠就北上，結果離開台南前先是到永康使吃劉家莊牛肉爐，又接著到中西區莉莉水果店買了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、蕃茄切盤、水果切盤與檸檬汁，原本打算內用，結果客人太踴躍熱情，他最後外帶離開，還送了一個寫著「黃」的大紅包給業者，讓店家驚喜不已！中時財經即時 ・ 22 小時前
科技巨頭攻AI晶片受威脅？黃仁勳：輝達架構應用更廣
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）Google、亞馬遜積極自研AI晶片，是否威脅輝達（NVIDIA），輝達執行長黃仁勳表示，「我們所做的是完全不同的事」，輝達產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至汽車、機器人中，架構應用範圍更廣泛。中央社 ・ 7 小時前
黃仁勳：目前沒計劃出貨Blackwell晶片到中國
（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計劃出貨Blackwell人工智慧（AI）晶片到中國，「沒有積極的討論」（no active discussions），輝達產品能否重返中國市場，取決於中國政府。中央社 ・ 1 天前
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他來要更多晶片
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台積電運動會，對於兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。中央社 ・ 6 小時前
不去夜市！黃仁勳現身永康 與魏哲家爽吃牛肉鍋
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（11/7）下午抵達台南，首站前往台積電位於南科的三奈米廠參訪，台積電董事長魏哲家南下接待，一個半小時後一行人前往台南永康知名的溫體牛火鍋店「劉家莊牛肉爐」吃晚餐，在場民眾瞬間嗨翻，紛紛要求簽名、合照，黃仁勳也來者不拒，展現親民作風。太報 ・ 22 小時前
稱北市商圈振興格局不足 王欣儀喊：「學學台中購物節」投入預算資源
台中爆發非洲豬瘟，台中市府被質疑未及時採檢、廚餘處理也引發討論，但台中市長盧秀燕仍積極推廣台中購物節，連台中市政府的總機語音也都還在宣傳，引起民怨。不過，國民黨台北市議員王欣儀近日在質詢時，砲轟台北市商圈振興的「格局不足」，應該學學「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台北國際旅展 雙層巴士行銷台南
記者林雪娟∕台南報導 台北國際旅展七至十日於南港展覽館一館盛大登場，觀旅局攜手多家旅…中華日報 ・ 21 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前