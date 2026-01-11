南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義有民眾到吃到飽的火鍋店，吃完熱呼呼的鍋物，正要享用冰品甜點的時候，卻從冰淇淋的杯桶，拉出整條塑膠片，瞬間反胃。服務人員致歉表示，是在撕冰淇淋桶的膠膜時，不慎掉入冰淇淋裡面；嘉義市衛生局介入調查，確認是哪個製程或送餐環節，出了問題。





吃完火鍋吃涼的 冰淇淋桶竟拉出整條塑膠片

民眾拍下畫面，吃完火鍋開心吃冰，卻拉出一整條異物，瞬間反胃。（圖／@heibeila）





民眾拍下畫面，吃完火鍋開心吃冰，卻拉出一整條異物，瞬間反胃。事情發生在嘉義吃到飽的連鎖火鍋店，假日用餐時間還沒到，就有不少民眾排隊等待入場，而被吃出異物的，就是整桶任挖的冰品。其他民眾聽到，有人說不敢吃了，會害怕。也有人說會覺得很不舒服，心裏不舒服，會希望下一個客人不要再吃到。

廣告 廣告

當事民眾向餐廳人員反映，得到的說法是服務人員在撕冰淇淋桶的膠膜時，不慎掉入冰淇淋裡面的。但消費者無法接受，認為膠膜不慎掉入，怎麼可能塑膠片會整個攪和在一起相親相愛。餐飲集團行銷部長 張妤綾表示，因為詳細情形還在確認中，把異物帶回公司化驗，我們感到非常抱歉，當下立即向消費致歉，並給予整桌免單的招待。





吃完火鍋吃涼的 冰淇淋桶竟拉出整條塑膠片

被吃出異物的是店內整桶任挖的冰品。（圖／民視新聞）





嘉義市衛生局食藥科科長陳怡靜說，將於營業時間派員前往稽查，如有違反食品衛生良好規範準則，相關規定將請業者限期改善，如未改善可依同法44條，處六萬元以上罰鍰。









原文出處：吃完火鍋吃涼的 冰淇淋桶竟拉出整條塑膠片

更多民視新聞報導

2026台灣燈會在嘉義! "阿里山神木"意象主燈曝光

驚險! 瓦斯桶甩落滾到平交道 貨車疑車斗護欄沒關

陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北

