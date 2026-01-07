吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳

記者蔣季容／台北報導

天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。（示意圖／資料照）

天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在節目中表示，一名30幾歲的患者在寒流期間吃火鍋又喝酒，導致血壓下降、血管擴張。吃飽後身體熱呼呼的就出去，沒想到人突然覺得不舒服、胸口很悶，當場倒地，沒有呼吸心跳，送醫後確認是心肌梗塞。

陳冠任提醒，近日冷氣團來襲，瞬間溫差太大可能會造成血管痙攣或血管收縮，建議民眾吃完火鍋後要在店裡做好保暖再離開。

心肌梗塞前兆 腹痛、牙痛都中

陳冠任指出，心肌梗塞有7、8成都是典型疼痛，像是胸悶、胸痛、喘，有2至3成屬於非典型，以心臟為圓心畫一個圓，這個半徑範圍內有任何的不舒服都有可能是非典型症狀，包括腹痛、牙齒痛、肩膀痛、全身麻，或是不尋常疲憊感等。

冬天猝死最常在家中

日前胸腔暨重症專科醫師黃軒也表示，猝死容易發生在家中，因為一般人在家中會放下警惕，冬天外出時，人會穿得很厚實；在家，尤其是臥室，突然從溫暖的被窩起床、室溫環境又很冷，會導致血管劇烈收縮，一縮一放下，再加上清晨的低溫，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，提高人在家中猝死的風險。

黃軒建議，起床後可以先喝一杯溫水，有助於提升體溫，促進血液循環，並穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，避免冷空氣直接刺激身體。此外也要定期測量血壓，若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並就醫。

