吃完炸雞宣布重磅消息 黃仁勳:讓南韓擁最強大GPU

時隔15年再訪問南韓的輝達執行長黃仁勳，就為南韓帶來重磅消息，他宣布，輝達將和南韓四大企業合作，部署26萬顆GPU，共同打造「AI同盟」，他說會讓南韓擁有全世界最強大的GPU。黃仁勳這兩天在南韓造成轟動，他現身首爾吃炸雞，也引來大批圍觀民眾。

輝達執行長黃仁勳10月30日晚間在韓式炸雞店，與三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣同桌暢談，現場氣氛超嗨還舉杯喝「交杯酒」。（圖／達志影像Newscom）

輝達執行長黃仁勳時隔15年訪問南韓，在當地掀起一陣旋風，不僅造訪炸雞店時引發民眾圍觀，還在APEC CEO峰會上發表重要演說。黃仁勳在演說中強調打造AI基礎建設的重要性，並宣布輝達將與南韓四大企業合作，部署26萬顆GPU，協助南韓擠身全球AI強權。期間，他與南韓三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣共進晚餐，引起媒體與民眾的熱烈關注，甚至帶動當地炸雞店股價暴漲20%。

黃仁勳訪韓期間，一身休閒服裝現身首爾江南區三成洞的一間炸雞店，與南韓三星會長李在鎔和現代汽車會長鄭義宣共進晚餐。幾位企業領袖在眾目睽睽下喝交杯酒，引起全場驚呼。黃仁勳用餐後還體貼地為店外等候的粉絲發放薯條、香蕉牛奶和紫菜飯捲，而店外街道則擠得水洩不通。有銷售部門員工Tony Shim表示，他成為黃仁勳的粉絲是因為知道黃仁勳正在改變整個半導體產業的遊戲規則，自從創立輝達以來所取得的進展非常鼓舞人心。

這次聚會中，黃仁勳還贈送李在鎔和鄭義宣最小超級電腦DGX Spark。相關話題也帶動南韓雞肉類股，炸雞店（Kyochon F&B）相關股價一度暴漲20%。當被問及美中關係時，黃仁勳認為美國與中國之間的談判完全掌握在川普總統手中，他是一位出色的談判者和偉大的交易促成者，而習主席與他之間也有很好的關係。

隨著AI浪潮崛起，黃仁勳忙於全球奔波，卻總能抽空品嘗各地美食。不論是在台灣夜市購買水果，還是到印尼品嘗路邊攤，以及越南、香港等地，都留下他的美食足跡。黃仁勳的出現總能引起話題，成為新聞焦點。

在APEC CEO峰會上，黃仁勳發表重要演說，宣布將攜手韓國四大企業打造AI同盟，並在韓國額外建造25萬個GPU，使韓國成為世界上擁有最大GPU或AI基礎設施的國家之一。輝達已形同串起全世界AI趨勢的主要核心，先前也曾與OpenAI、Google等強強聯手，最近甚至砸下10億美元入股Nokia，為的是開發下一代的6G通訊。黃仁勳強調，輝達正與世界各地的科技公司合作，以創造一座機器人工廠，整座工廠就是一個巨大的機器人。南韓總統李在明也特地接見黃仁勳，輝達同天正式宣布在南韓部署超過26萬顆輝達GPU，協助擴展三星、SK集團、現代汽車和NAVER在內的AI基礎設施。

