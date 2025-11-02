吃完燒烤冒痘、腸胃脹？醫推「這5種食材」一定要一起烤 豆干、豆皮入列

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

烤肉早已成為許多家庭、親朋好友的聚餐選擇之一。但在歡快的烤肉相聚後，不少人出現口乾舌燥、喉嚨痛、冒痘痘，甚至腸胃不舒服的上火症狀。中醫體系醫療長周宗翰醫師分享，中醫認為秋天本屬「燥」，若再加上炭火直烤的「火熱」，就容易讓身體陰液耗傷、痰濕內生，這也是許多人在大快朵頤後常出現口乾舌燥、喉嚨不適、腸胃脹悶的原因。

要想烤得盡興又不傷身，其實只要避免烤焦、控制火力、並多搭配清爽食材，就能既保留烤肉氛圍，又把「上火」的影響降到最低。

炭火香雖迷人 小心「火毒」暗藏

台灣烤肉習慣炭火直接把肉烤到焦香，確實誘人，但從中醫角度來看，炭火直烤雖然能帶出食材香氣，卻帶有「火熱燥烈」的特質，食材一旦烤得過焦，就容易化為「火毒」，讓身體燥熱加重，腸胃負擔也隨之增加。

但問題往往不僅止於火力，烤肉桌上常見的香腸、熱狗與五花肉，本身就油膩鹹重，屬於中醫所說的「助濕生痰」之品。當「火毒」與「濕痰」交互作用時，就會讓人特別容易在大快朵頤後，出現口乾舌燥、喉嚨腫痛、腹脹倦怠，甚至痘痘叢生或痰多的情況。這也正是許多人烤肉後覺得渾身不適的原因。因此，第一步就是 少加工、多原型，盡量選擇新鮮、清爽的食材。

烤肉 5 大健康食材建議

以下這些食材，不只好買、好烤，更能符合中醫「健脾祛濕、補益陰陽」的原則：

1、魚類（鯖魚、鮭魚）

魚肉性質平和，能補氣養血。像鯖魚、鮭魚本身帶有好油脂，烤過後香氣十足，不需額外醃製。比起紅肉，更不易生痰濕。

2、雞胸肉

去皮雞胸肉低脂高蛋白，清爽不膩。烤過後擠點檸檬汁，不但口感佳，也能避免油膩帶來的火氣。

3、海鮮（白蝦、干貝）

蝦子鮮甜、干貝清爽，稍微灑點鹽就能烤出好味道。中醫認為蝦能補腎、干貝能滋陰，既能增添風味，也不至於讓身體「痰濕困脾」。

4、菇類（杏鮑菇、香菇）

菇類在烤肉中幾乎是百搭，杏鮑菇切片口感像肉片，卻能幫助腸胃運化。它們不燥不膩，正好用來中和肉食帶來的熱毒。

5、豆製品（豆干、豆皮）

豆干、豆皮烤起來香香QQ，不但能補充植物蛋白，中醫也認為黃豆能健脾益氣。對素食者或想減少紅肉的人來說，是很好的替代選擇。

蔬果、茶飲不可少 緩解燥熱

除了主食材的選擇，蔬果搭配也非常重要。周宗翰指出，中醫認為秋季屬「燥」，若能在烤肉餐桌上多放些清潤的蔬果，就能幫助中和炭火與肉食帶來的熱氣。

1、蔬菜：苦瓜、秋葵、青椒、蓮藕，都是不錯的選擇，它們不僅能清熱養陰，還能促進腸胃蠕動，減少油膩感。

2、水果：梨子最能生津潤燥，葡萄則益氣養血，柚子清香解膩，這些都是中秋時節應景又合宜的選項。

至於飲料，也要用點巧思。冰啤酒或含糖飲料雖然暢快，但最容易讓脾胃受困，變得又濕又熱，往往加重腸胃脹悶與倦怠感。其實可以改喝一些簡單的茶飲來替代，例如：

．菊花加決明子，能清肝明目、潤腸通便

準備乾菊花 3–5朵、炒決明子10克，以500–600ml 熱水沖泡，悶10 分鐘即可飲用。取菊花清肝明目、決明子潤腸通便之效，特別適合吃完燒烤後緩解火氣。

．山楂片沖泡後酸甜開胃，能幫助分解肉類油膩；若是覺得喉嚨乾澀

準備乾山楂片6–8片，加熱水500ml，悶泡10分鐘，溫熱飲用最佳。山楂在中醫一直是消食化積的聖品，對於消化油膩肉食特別有幫助。

．薄荷與甘草泡水，既清涼又能舒緩咽喉

周宗翰提醒，若不方便泡茶，其實常溫白開水就是最好的選擇。重點是一定要避免「邊烤邊猛灌冰飲」，否則對於體質較弱的人，容易腸胃受寒，造成腹痛或拉肚子。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

