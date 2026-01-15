吃完的披薩盒可回收？環保局曝正確作法 丟錯恐罰6千

環保局指出，吃完的披薩盒若沾滿油脂或醬料，應當作一般垃圾丟棄。（示意圖／翻攝自pexels）





不少民眾在聚會或派對時會選擇訂購披薩，但用過的披薩紙盒究竟該回收還是丟入一般垃圾，成為不少人困惑的問題。對此，台北市環保局提醒，披薩紙盒不屬於一般紙容器，若紙盒上沾有油脂或食物殘渣，應視為一般垃圾處理，如果不慎丟錯，最高可處以新台幣6,000元罰鍰。

披薩紙盒怎麼丟？環保局回應了

台北市環保局在臉書表示，披薩紙盒因為沒有塑膠淋膜，不屬於紙容器，因此未經油脂污染、乾淨的披薩紙盒可攤平以「平面類」紙類回收，在丟垃圾時交給資源回收車即可。然而，如果紙盒被油脂或醬料沾滿，則應當作一般垃圾，置入專用垃圾袋丟入垃圾車。

廣告 廣告

環保網站「回收大百科」則指出，披薩紙盒因材質單純、處理成本低，回收價值相對高，但正確分類是關鍵。一般可分為三類：紙質盒身屬於紙類，應回收；防油隔熱紙則屬於淋膜紙，應丟入一般垃圾；而中間的固定支架則屬塑膠類，可清除油脂後與廢塑膠一同回收。

此外，「回收大百科」建議，民眾可先用餐具或紙巾刮除盒內剩餘食物，將紙盒拆解攤平後集中折疊，以方便廢紙回收；中間的三腳塑膠支架去除大部分油汙後，也可納入塑膠回收管道。正確分類不僅提升回收效率，也有助於資源再利用及環境保護。

丟錯恐遭罰！最高6000元

環保局進一步提醒，民眾務必遵守垃圾分類規定，若未依規丟棄垃圾或未使用專用垃圾袋，將違反《廢棄物清理法》，可被處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。

更多東森新聞報導

舊電毯不可回收？環保局公布正確「丟法」

網購包材怎麼丟？各種類一次說明 這物丟棄前做1事

預備大掃除！不要的廚具怎麼丟？垃圾分類一次看

